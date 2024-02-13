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Bu 15 Parçalık Şarkı Listesi Çok Pahalı Çünkü Dinlemek İçin Önce Kaybetmek Gerekiyor!

etiket Bu 15 Parçalık Şarkı Listesi Çok Pahalı Çünkü Dinlemek İçin Önce Kaybetmek Gerekiyor!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 10:24

Bazı şarkılar vardır, onları gerçek anlamda dinlemek için bedeller ödemiş olmak gerekir... İşte bu sebeple  o derin anlam taşıyan şarkıları senin için derledik. Bu melodilere kulak verirken, yaşanmışlıkların dokusunu hissedeceksin.

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1. Mor ve ötesi - Bir Derdim Var

2. Mabel Matiz - Fırtınadayım

3. Sezen Aksu - Beni Unutma

4. Gökhan Kırdar - Üstüme Basıp Geçme

5. Nejat Alp-Senmiydin Sevgilimi Çalan

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6. Merve Özbey - Yaramızda Kalsın

7. Candan Erçetin - Meğer

8. Hakan Altun- Hani Bekleyecektin

9. Sertab Erener - Söz Bitti

10. Yıldız Tilbe - Bir Alo De

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11. Dedublüman - Belki - Akustik

12. Bir Ateşe Attın - Kamuran Akkor

13. TARKAN - Nasıl Geçti Habersiz

14. Tanju Okan - Kadınım

15. Yıllardır küllenmiş aşkla bitiriyoruz! Cengiz Kurtoğlu - Küllenen Aşk

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