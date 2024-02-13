Bu 15 Parçalık Şarkı Listesi Çok Pahalı Çünkü Dinlemek İçin Önce Kaybetmek Gerekiyor!
Bu 15 Parçalık Şarkı Listesi Çok Pahalı Çünkü Dinlemek İçin Önce Kaybetmek Gerekiyor!
Bazı şarkılar vardır, onları gerçek anlamda dinlemek için bedeller ödemiş olmak gerekir... İşte bu sebeple o derin anlam taşıyan şarkıları senin için derledik. Bu melodilere kulak verirken, yaşanmışlıkların dokusunu hissedeceksin.
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1. Mor ve ötesi - Bir Derdim Var
2. Mabel Matiz - Fırtınadayım
3. Sezen Aksu - Beni Unutma
4. Gökhan Kırdar - Üstüme Basıp Geçme
5. Nejat Alp-Senmiydin Sevgilimi Çalan
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6. Merve Özbey - Yaramızda Kalsın
7. Candan Erçetin - Meğer
8. Hakan Altun- Hani Bekleyecektin
9. Sertab Erener - Söz Bitti
10. Yıldız Tilbe - Bir Alo De
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11. Dedublüman - Belki - Akustik
12. Bir Ateşe Attın - Kamuran Akkor
13. TARKAN - Nasıl Geçti Habersiz
14. Tanju Okan - Kadınım
15. Yıllardır küllenmiş aşkla bitiriyoruz! Cengiz Kurtoğlu - Küllenen Aşk
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