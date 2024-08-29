Bronz'dan Sonra Bu Defa Gümüş: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tekvandocu Ali Can Özcan 2'nci Oldu!
Bronz'dan Sonra Bu Defa Gümüş: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tekvandocu Ali Can Özcan 2'nci Oldu!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda peş peşe madalya haberleri gelmeye devam ediyor. Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar'ın Meksikalı rakibini yenip bronz madalya kazanmasından sonra milli tekvandocu Ali Can Özcan'dan da gümüş madalya haberi geldi!
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Para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Ali Can Özcan, bu kategorinin 1 numaralı seribaşı İsrailli rakibi Asaf Yasur'la altın madalya maçına çıktı.
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Rakibine 19-12 yenilen Ali Can Özcan, 2'nci olarak Türkiye'ye 2024 Paralimpik Oyunları'ndaki ilk gümüş madalyayı kazandırdı.
Kariyerinde 2'şer kez Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği bulunan, dünya şampiyonalarında da 1 gümüş, 3 bronz madalyası olan milli tekvandocu, paralimpik oyunlarda ilk defa madalya elde etti.
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