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Biz Bronz Madalya Ülkesiyiz: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tekvandocu Meryem Betül Çavdar Bronz'u Kaptı!

Biz Bronz Madalya Ülkesiyiz: Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Tekvandocu Meryem Betül Çavdar Bronz'u Kaptı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
29.08.2024 - 22:06

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na madalya ile başladık! Milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı ve bronz madalyanın sahibi oldu!

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Para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül Çavdar, 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yla karşılaştı.

Para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül Çavdar, 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yla karşılaştı.

Mücadele boyunca baştan sona üstün olan Meryem Betül Çavdar, Meksikalı rakibini 6-3 yenerek bronz madalya kazandı.

Mücadele boyunca baştan sona üstün olan Meryem Betül Çavdar, Meksikalı rakibini 6-3 yenerek bronz madalya kazandı.

Milli sporcunun tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatan bu başarısı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin ilk madalyası oldu.

Milli sporcunun tüm Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatan bu başarısı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin ilk madalyası oldu.

Sporculuk kariyerindeki ikinci paralimpik madalya sevincini yaşayan Çavdar, başarısını Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

Sporculuk kariyerindeki ikinci paralimpik madalya sevincini yaşayan Çavdar, başarısını Türk bayrağıyla tur atarak kutladı.

İşte milli para tekvandocumuzun tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığı o anlar:

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