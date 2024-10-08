Brent Petrol Fiyatları 8 Ekim’de Geriliyor: Küresel Piyasalarda Neler Oluyor?
Brent Petrol Fiyatları 8 Ekim’de Geriliyor: Küresel Piyasalarda Neler Oluyor?
Güncel piyasa haberlerini merak eden yatırımcılar için Borsa İstanbul, altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son gelişmeleri derledik. Hem yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler hem de finans dünyasındaki hareketlilik hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için işte detaylar.
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Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ekonomisine ve Fed’in faiz kararlarına dair beklentileri doğrultusunda dalgalanıyor.
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Ons altın şu anda 2.613,87 dolardan işlem görüyor.
Brent petrol fiyatları son haftalarda Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerle yükselişe geçmişti.
Türkiye borsasında BIST 100 endeksi, günü %0,14 artışla 9.044,21 puan seviyesinde kapattı.
Özellikle bankacılık endeksi %0,46, holding endeksi ise %0,25 oranında değer kazanarak piyasada olumlu bir tablo çizdi.
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