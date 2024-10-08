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Brent Petrol Fiyatları 8 Ekim’de Geriliyor: Küresel Piyasalarda Neler Oluyor?

etiket Brent Petrol Fiyatları 8 Ekim’de Geriliyor: Küresel Piyasalarda Neler Oluyor?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.10.2024 - 18:27

Güncel piyasa haberlerini merak eden yatırımcılar için Borsa İstanbul, altın fiyatları ve döviz kurlarındaki son gelişmeleri derledik. Hem yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler hem de finans dünyasındaki hareketlilik hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için işte detaylar.

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Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ekonomisine ve Fed’in faiz kararlarına dair beklentileri doğrultusunda dalgalanıyor.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD ekonomisine ve Fed’in faiz kararlarına dair beklentileri doğrultusunda dalgalanıyor.

Özellikle doların değer kazanması, altın gibi dolar cinsinden fiyatlanan emtiaların cazibesini azaltıyor. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik riskler, altına olan talebi artırsa da, doların güçlü seyri altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Ons altın şu anda 2.613,87 dolardan işlem görüyor.

Ons altın şu anda 2.613,87 dolardan işlem görüyor.

Gram altın, 2.915 Türk Lirası'ndan işlem görmeye devam ederken, çeyrek altın ise 4.772 TL seviyesinde işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları son haftalarda Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerle yükselişe geçmişti.

Brent petrol fiyatları son haftalarda Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerle yükselişe geçmişti.

Ancak bu yükselişler, yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesiyle birlikte sınırlandı. Dün 80,94 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 80,80 dolarda kapatmıştı. Bugün ise petrol fiyatları 77,18 dolar seviyesine kadar geriledi.

Türkiye borsasında BIST 100 endeksi, günü %0,14 artışla 9.044,21 puan seviyesinde kapattı.

Türkiye borsasında BIST 100 endeksi, günü %0,14 artışla 9.044,21 puan seviyesinde kapattı.

Bu artış, piyasalarda genel bir olumlu hava yaratsa da, global piyasalardaki belirsizlikler ve yerel ekonomik koşullar borsadaki dalgalanmaları sürdürebilir.

Özellikle bankacılık endeksi %0,46, holding endeksi ise %0,25 oranında değer kazanarak piyasada olumlu bir tablo çizdi.

Özellikle bankacılık endeksi %0,46, holding endeksi ise %0,25 oranında değer kazanarak piyasada olumlu bir tablo çizdi.

Sektör endeksleri arasında ise farklılıklar göze çarpıyor. En çok kazandıran sektör %1,96 ile ticaret sektörü olurken, metal ana sanayi sektörü %2,93 gerileyerek günün en çok kaybettiren sektörü oldu.

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Döviz piyasalarında ise Dolar/TL kuru 34,2753 seviyesinde hafif bir artış gösterdi.

Döviz piyasalarında ise Dolar/TL kuru 34,2753 seviyesinde hafif bir artış gösterdi.

Euro/TL kuru ise 37,6349 seviyesinde sabit kaldı. Euro/Dolar paritesi 1,0970 seviyesine düştü.

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