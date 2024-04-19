Breaking Bad Yıldızı Giancarlo Esposito, İntiharın Eşiğinden Nasıl Döndüğünü Anlattı
Breaking Bad Yıldızı Giancarlo Esposito, İntiharın Eşiğinden Nasıl Döndüğünü Anlattı
Efsane dizi Breaking Bad'deki Gus Fring karakteriyle tanıdığımız Giancarlo Esposito, katıldığı bir radyo programında intiharın eşiğinden nasıl döndüğünü anlattı.
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Efsane dizi Breaking Bad'i muhakkak hatırlarsınız.
2008-2013 yılları arasında yayınlanan diziye çoğumuz müptela olurken, dizinin Gus Fring'i Giancarlo Esposito'dan yıllar sonra şaşırtan bir açıklama geldi.
Bir radyo programına katılan Esposito, Breaking Bad'in hayatını ne denli değiştirdiğini anlatırken, dizi öncesinde intiharı bile düşündüğünü belirtti.
2008 yılında mali açıdan çok zorlu bir süreçten geçtiğini ve çocuklarına destek olmak için intiharını planlayıp sigortadan çocuklarına ödeme yapılmasını bile düşündüğünü söyleyen Esposito, çocuklarının yaşayacağı travmayı göz önüne alıp bu düşünceden vazgeçtiğini açıkladı.
"Dört çocuğum vardı. Onların sağlıklı bir hayat yaşamalarını istedim. Kendimi feda etmeyi düşündüm ama bu, onlara vereceğim acının ömür boyu süreceğini fark ettim."
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Geçirdiği zorlu dönemin ardından Breaking Bad dizisiyle hem mali açıdan rahatlayıp hem de kariyerini yükselten Esposito, dizinin ardından pek çok popüler yapımda rol aldı.
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Gus reiz , kırmızı çizgimizdir