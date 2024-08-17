Breaking Bad Değil Gerçek! Avusturya'da Katolik Bir Rahip Kilisedeki Evini Metamfetamin Laboratuvarına Çevirdi
Breaking Bad Değil Gerçek! Avusturya'da Katolik Bir Rahip Kilisedeki Evini Metamfetamin Laboratuvarına Çevirdi
Kaynak: https://www.mynet.com/kilisede-metamf...
Avusturya'da bir Katolik rahibin, kilisede bulunan kendine ait konutta metamfetamin laboratuvarı oluşturduğu ortaya çıktı. Bir ihbar sonucu gerçekleştirilen baskında, polis metamfetamin üretiminde kullanılan kimyasal maddeler ve laboratuvar malzemelerini ele geçirdi. Rahibin suçunu itiraf etmesi, olayın ülke genelinde büyük bir infiale yol açtı.
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Katolik bir rahibin laboratuvarı savcılıktan gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Yerel savcılığın talimatıyla polis, bir rahibin evine baskın düzenledi.
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Baskında metamfetamin yapımında kullanılan kimyasallar ve laboratuvar ekipmanlarına el kondu.
Katolik Haber Ajansı'nın yetkililerden aktardığına göre uyuşturucu satış amaçlı üretiliyordu.
Polonya'nın Varşova Başpiskoposluğuna bağlı, ismi açıklanmayan 38 yaşındaki rahip, tutuklanmasının ardından yasa dışı sokak uyuşturucusu ürettiğini itiraf etti. Rahibin Avusturya'nın St Pölten Piskoposluğu'nda 2021 yılından beri görev yaptığı belirtildi.
Kilise yetkilileri yerel medyaya yaptıkları açıklamada, rahibin açığa alındığını, kilisede herhangi görevi yapmasını yasakladıklarını bildirdi.
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