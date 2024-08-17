Breaking Bad Değil Gerçek! Avusturya'da Katolik Bir Rahip Kilisedeki Evini Metamfetamin Laboratuvarına Çevirdi

Avusturya'da bir Katolik rahibin, kilisede bulunan kendine ait konutta metamfetamin laboratuvarı oluşturduğu ortaya çıktı. Bir ihbar sonucu gerçekleştirilen baskında, polis metamfetamin üretiminde kullanılan kimyasal maddeler ve laboratuvar malzemelerini ele geçirdi. Rahibin suçunu itiraf etmesi, olayın ülke genelinde büyük bir infiale yol açtı.