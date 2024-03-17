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Boyu Yüzünden Kaynana Adayı Tarafından Zorbalanan Kadının Ardından Kullanıcılar Başlarına Gelenleri Anlattı

Boyu Yüzünden Kaynana Adayı Tarafından Zorbalanan Kadının Ardından Kullanıcılar Başlarına Gelenleri Anlattı

Croft
Croft - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 12:30

İnsan ilişkileri zaten garip, e bi' de işin içine üçüncü kişiler girince her şey daha da garipleşiyor. Genç bir kadın da flörtünün annesinden yediği boy zorbalığını anlatınca herkes eteğindeki taşları dökmeye fırsat bildi.

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Biliyorsunuz ki bizde işler iki insanın birbirini sevmesiyle bitmiyor. Aileler tanışacak, kaynaşacak ve çoğunlukla biraz da drama yaşanacak.

Biliyorsunuz ki bizde işler iki insanın birbirini sevmesiyle bitmiyor. Aileler tanışacak, kaynaşacak ve çoğunlukla biraz da drama yaşanacak.

Hele hele gelin-kaynana meselesi zaten bambaşka bir mevzu. Oğullarına toz konduramayan anneler ve aileye yeni dahil olan gelinlerin kendilerini ezdirmeme savaşları kanıksadığımız şeyler.

Bir Twitter kullanıcısı da flörtünün annesi tarafından boyuyla zorbalandığı bu anıyı anlatarak konuyu Twitter ahalisine de açtı.

Bir Twitter kullanıcısı da flörtünün annesi tarafından boyuyla zorbalandığı bu anıyı anlatarak konuyu Twitter ahalisine de açtı.
twitter.com

Ardından ise haliyle konuya ilişkin yorumlar gelirken...

Ardından ise haliyle konuya ilişkin yorumlar gelirken...
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Pek çok kullanıcı da kendi partnerlerinin anneleri ile yaşadıkları problemleri anlatmaya başladı.

Pek çok kullanıcı da kendi partnerlerinin anneleri ile yaşadıkları problemleri anlatmaya başladı.
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Pek çok kadın boy konusunda hayli mustarip.

Pek çok kadın boy konusunda hayli mustarip.
twitter.com
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Enteresan korkuları olanlar da yok değil.

Enteresan korkuları olanlar da yok değil.
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E tabi her örnek böyle kötü olmasa da...

E tabi her örnek böyle kötü olmasa da...
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Anlatılan hikayelerin çoğu kadınları yaralayanlardı.

Anlatılan hikayelerin çoğu kadınları yaralayanlardı.
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Bazı insanları anlamaya çalışmak dahi çok zor.

Bazı insanları anlamaya çalışmak dahi çok zor.
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Tüm bunların ardından ise "kötü yorum sevgiliye söylenmeli mi" tartışması başladı.

Tüm bunların ardından ise "kötü yorum sevgiliye söylenmeli mi" tartışması başladı.
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Öyleyse bir de size soralım. Sizce kötü yorumlar partnere anlatılmalı mı?

Öyleyse bir de size soralım. Sizce kötü yorumlar partnere anlatılmalı mı?
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Ve sizin böyle anılarınız var mı?

Ve sizin böyle anılarınız var mı?
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Buyurun, yorumlarda konuşalım.

Buyurun, yorumlarda konuşalım.
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Mert Soylu

ananızla her konuştuğunuzu mal gibi koşa koşa kız arkadaşınıza mı anlatıyosunuz cidden? bu zeka seviyesiyle sevgili bulmanız da şaşırtıcı.

Prof.Dr. Abuzer Kömürcü

erkekler olarak eğer evlendiyseniz analarınız yanınızda olmayacak sürekli,karınız her zaman yanınızda doğru tarafı seçin. anneler her zaman geriye götürmek i... Devamını Gör

bjk81

👏🏻👏🏻

mls

hadi analarınız böyle saygısızca konuşuyo gelip bunu kızlara niye söylüyorsunuz, kızlar böyle erkeklerden uzak durun kendinizi kötü hissetmeniz için yapıyorl... Devamını Gör