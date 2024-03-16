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İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
16.03.2024 - 18:31

Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.

İyi eğlenceler 🙂

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1. Hazırsanız başlayalım...

2. Sen ve ben... Karşımızda deniz ve araba yolculuğu...

2. Sen ve ben... Karşımızda deniz ve araba yolculuğu...
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3. Son mesajda çok haklı bu arada.🥲

3. Son mesajda çok haklı bu arada.🥲
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4. Başımıza gelecekleri bilsek hiç başlamayız zaten.

4. Başımıza gelecekleri bilsek hiç başlamayız zaten.
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5. Benim ilişkilerle alakam:

5. Benim ilişkilerle alakam:
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6. Sticker'daki kişi ben olabilirim.

6. Sticker'daki kişi ben olabilirim.
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7. Yok gayet üzülüyorsun.

7. Yok gayet üzülüyorsun.
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8. Ansızın düşüncelere daldık yine.

9. 😂 😂 😂

9. 😂 😂 😂
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10. Bekleyince gelmiyor maalesef.

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11. Ağlanacak halime gülüyorum.

12. Yılın repliği diyebilir miyiz?

12. Yılın repliği diyebilir miyiz?
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13. Biraz erken olmamış mı?

14. Günaydın aşkımmmm...

14. Günaydın aşkımmmm...
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15. Manitayı görünce yaşadığım heyecan.

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16. Başladı bizim mesai:

16. Başladı bizim mesai:
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17. Haftaya görüşmek üzere.👋

17. Haftaya görüşmek üzere.👋
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