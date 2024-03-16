İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
İlişkilerle İlgili Yaptıkları Tespitlerle Timeline'da Romantik Komedi Filmi Havası Estiren Kişiler
Aşk, flört, evlilik, ilişkiler... Hepsi hakkında tespitler yapılmış, üstüne mizah sosu eklenmiş.
İyi eğlenceler 🙂
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Sen ve ben... Karşımızda deniz ve araba yolculuğu...
3. Son mesajda çok haklı bu arada.🥲
4. Başımıza gelecekleri bilsek hiç başlamayız zaten.
5. Benim ilişkilerle alakam:
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6. Sticker'daki kişi ben olabilirim.
7. Yok gayet üzülüyorsun.
8. Ansızın düşüncelere daldık yine.
9. 😂 😂 😂
10. Bekleyince gelmiyor maalesef.
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11. Ağlanacak halime gülüyorum.
12. Yılın repliği diyebilir miyiz?
13. Biraz erken olmamış mı?
14. Günaydın aşkımmmm...
15. Manitayı görünce yaşadığım heyecan.
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16. Başladı bizim mesai:
17. Haftaya görüşmek üzere.👋
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