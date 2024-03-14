Paylaştığı Atıştırmalık Tabakla Kurak Çöllerde Hiçliği Yaşatan Kişi Fena Alay Konusu Oldu
Paylaştığı Atıştırmalık Tabakla Kurak Çöllerde Hiçliği Yaşatan Kişi Fena Alay Konusu Oldu
Kaynak: https://twitter.com/thisssisfunny/sta...
İdeal gün tabağını ararken kendimizi çöllerde bulduğumuz atıştırmalık tabak gündem oldu. Tabağa baktığınız an boğalarımızın kuruduğu görsele birbirinden komik yorumlar geldi. Bizler de sizin için derledik.👇
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En iyi gün tabağı tartışması, yıllardır aramızda dönen konulardan bir tanesi.
Twitter'a atılan gün tabaklarını puanlamak adeta hobimiz haline geldi.
Ve her baktığımızda boğazımızda lokma bırakan o meşhur 'atıştırmalık' tekrar gündem oldu.
Heimlich manevrasını öğrenmemizin kaynağı bu tabak olabilir.
Çölden hallice...
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Allah muhafaza yemek borusu zedelenmesi olabilir.🥲
"Bu tabaktan sonra benim hayatta kalmak için su takviyesi şöyle"
"Bu videonun gizemi çözüldü sonunda."
Kavanozla su içen teyze gibiyim şu an.
Sence bu tabakta eksik olan tek şey kısır mı?
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Gerçekten öyle.😂
Yoğurt ne alaka diye sormak istiyorum.🥲
fotoğrafı görünce haftalık su ihtiyacımı karşılamış olabilirim.😂
Kabız garantili...
Siz bu tabakla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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