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Paylaştığı Atıştırmalık Tabakla Kurak Çöllerde Hiçliği Yaşatan Kişi Fena Alay Konusu Oldu

Paylaştığı Atıştırmalık Tabakla Kurak Çöllerde Hiçliği Yaşatan Kişi Fena Alay Konusu Oldu

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
14.03.2024 - 13:32

İdeal gün tabağını ararken kendimizi çöllerde bulduğumuz atıştırmalık tabak gündem oldu. Tabağa baktığınız an boğalarımızın kuruduğu görsele birbirinden komik yorumlar geldi. Bizler de sizin için derledik.👇

Kaynak: https://twitter.com/thisssisfunny/sta...
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En iyi gün tabağı tartışması, yıllardır aramızda dönen konulardan bir tanesi.

En iyi gün tabağı tartışması, yıllardır aramızda dönen konulardan bir tanesi.

Twitter'a atılan gün tabaklarını puanlamak adeta hobimiz haline geldi.

Twitter'a atılan gün tabaklarını puanlamak adeta hobimiz haline geldi.

Ve her baktığımızda boğazımızda lokma bırakan o meşhur 'atıştırmalık' tekrar gündem oldu.

Ve her baktığımızda boğazımızda lokma bırakan o meşhur 'atıştırmalık' tekrar gündem oldu.
twitter.com

Heimlich manevrasını öğrenmemizin kaynağı bu tabak olabilir.

Heimlich manevrasını öğrenmemizin kaynağı bu tabak olabilir.
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Çölden hallice...

Çölden hallice...
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Allah muhafaza yemek borusu zedelenmesi olabilir.🥲

Allah muhafaza yemek borusu zedelenmesi olabilir.🥲
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"Bu tabaktan sonra benim hayatta kalmak için su takviyesi şöyle"

"Bu videonun gizemi çözüldü sonunda."

Kavanozla su içen teyze gibiyim şu an.

Kavanozla su içen teyze gibiyim şu an.
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Sence bu tabakta eksik olan tek şey kısır mı?

Sence bu tabakta eksik olan tek şey kısır mı?
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Gerçekten öyle.😂

Gerçekten öyle.😂
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Yoğurt ne alaka diye sormak istiyorum.🥲

Yoğurt ne alaka diye sormak istiyorum.🥲
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fotoğrafı görünce haftalık su ihtiyacımı karşılamış olabilirim.😂

fotoğrafı görünce haftalık su ihtiyacımı karşılamış olabilirim.😂
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Kabız garantili...

Kabız garantili...
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Siz bu tabakla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Siz bu tabakla ilgili ne düşünüyorsunuz?
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