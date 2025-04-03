Boykot Paylaşımı Yapan Fenomen Doktor Psikiyatrist Muhammet Enes Özel Gözaltına Alındı
Boykot Paylaşımı Yapan Fenomen Doktor Psikiyatrist Muhammet Enes Özel Gözaltına Alındı
Boykot paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan isimlerden birinin de içerik üreticisi ve psikiyatrist olan Dr. Muhammet Enes Özel olduğu öğrenildi.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine başlayan gösterilerin ardından sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapanlar hakkında gözaltı kararı verildi.
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Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medyada içerik üreten doktor Enes Özel de yer alıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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gık diyeni gözaltına alırız , gık bile demeyin mesajı bunlar.
Bugün gözalto yarın tutuklama öbürgün hapis. Bu iş iran gibi idama kadar gider. Resmi olarak ak partili olmamak bir suç haline geldi