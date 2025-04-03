Enes Özel'in avukatı Gülşen Başarır, sosyal medya üzerinden gözaltı haberini duyurdu.

Başarır, müvekkilinin, hastalarıyla seanslarını yapamayacak olmasından endişe ettiğini bildirdi. Başarır şunları paylaştı:

'Enes dün gece boykot paylaşımları sebebiyle evinden gözaltına alındı. Avukatı olarak eşlik ettim, bugün adliyeye sevk edilecek. Kendisi gayet iyi ancak düşündüğü tek şey hastaları. Onlara ulaşamaması sebebiyle seanslarını yapamayacak olduğunu duyurmamı ve yaymamı rica etti.'

İstanbul Tabip Odası da doktor Enez Özel'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada mizahi dille yapılmış bir boykot paylaşımının gözaltı gerekçesi yapıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

'Meslektaşımız Dr Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Gerekçe mizahi bir dille yaptığı boykot paylaşımlarda suç unsuru olduğu iddiası. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Enes Özel'i derhal serbest bırakın.'