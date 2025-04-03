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Boykot Paylaşımı Yapan Fenomen Doktor Psikiyatrist Muhammet Enes Özel Gözaltına Alındı

Boykot Paylaşımı Yapan Fenomen Doktor Psikiyatrist Muhammet Enes Özel Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
03.04.2025 - 13:53 Son Güncelleme: 03.04.2025 - 13:55

Boykot paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan isimlerden birinin de içerik üreticisi ve psikiyatrist olan Dr. Muhammet Enes Özel olduğu öğrenildi.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine başlayan gösterilerin ardından sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapanlar hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması üzerine başlayan gösterilerin ardından sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapanlar hakkında gözaltı kararı verildi.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan kişilerin gözaltına alınmasının ardından aralarında tanıdık isimler olduğu da ortaya çıktı.  Oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 11 kişinin içinde bir sosyal medya fenomeninin de olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medyada içerik üreten doktor Enes Özel de yer alıyor.

Gözaltına alınan isimler arasında sosyal medyada içerik üreten doktor Enes Özel de yer alıyor.

Enes Özel'in avukatı Gülşen Başarır, sosyal medya üzerinden gözaltı haberini duyurdu.

Başarır, müvekkilinin, hastalarıyla seanslarını yapamayacak olmasından endişe ettiğini bildirdi. Başarır şunları paylaştı:

'Enes dün gece boykot paylaşımları sebebiyle evinden gözaltına alındı. Avukatı olarak eşlik ettim, bugün adliyeye sevk edilecek. Kendisi gayet iyi ancak düşündüğü tek şey hastaları. Onlara ulaşamaması sebebiyle seanslarını yapamayacak olduğunu duyurmamı ve yaymamı rica etti.'

İstanbul Tabip Odası da doktor Enez Özel'in gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada mizahi dille yapılmış bir boykot paylaşımının gözaltı gerekçesi yapıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

'Meslektaşımız Dr Enes Özel gece evinden gözaltına alındı. Gerekçe mizahi bir dille yaptığı boykot paylaşımlarda suç unsuru olduğu iddiası. Düşünce ve ifade özgürlüğüne saygı gösterin. Enes Özel'i derhal serbest bırakın.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Art Mimari

gık diyeni gözaltına alırız , gık bile demeyin mesajı bunlar.

Kuzey

Bugün gözalto yarın tutuklama öbürgün hapis. Bu iş iran gibi idama kadar gider. Resmi olarak ak partili olmamak bir suç haline geldi