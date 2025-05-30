Boşuna Dinlemiyoruz: Aşk Şarkıları Ruh Halimizi Nasıl Etkiliyor?

Bazen bir şarkı çalar ve sen istemesen de bir şeyler değişir. O melodi gelir, içini bir tuhaf yapar. Ne oldu şimdi? Hiçbir şey yapmadan, sadece dinleyerek neden bu kadar etkileniyoruz?

Aşk şarkıları bizi niye bu kadar yakalıyor? Cevap aslında çok uzaklarda değil.