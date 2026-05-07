Boşanma Davasında Süresiz Nafaka Dönemi Kapanıyor: Gündüz Kuşağı Programlara Düzenleme Geliyor

Toplumun pek çok kesimini doğrudan etkileyecek olan bu paket, özellikle aile hukuku ve yargılama hızına odaklanıyor. Taslağın en dikkat çekici maddesi, yıllardır tartışma konusu olan süresiz nafaka sistemini değiştirmeyi hedefliyor. Yeni planlamaya göre nafaka ödemelerine alt sınır olarak 5 yıl getirilmesi düşünülürken, uzun süreli evliliklerde ise hakimin takdir yetkisi devreye girecek. Bu noktada evlilik süresinin yarısı kadar bir nafaka süresinin belirlenmesi, örneğin 20 yıl evli kalan bir çiftin boşanması durumunda nafakanın 10 yılla sınırlandırılması gibi formüller üzerinde duruluyor. Ayrıca modern yaşamın getirdiği gereklilikler doğrultusunda, evli çiftlerin fiilen ayrı yaşaması da artık doğrudan bir boşanma nedeni olarak kabul edilebilecek.