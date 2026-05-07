Boşanma Davasında Süresiz Nafaka Dönemi Kapanıyor: Gündüz Kuşağı Programlara Düzenleme Geliyor

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.05.2026 - 13:51

Adalet sisteminde köklü değişiklikler öngören 12. Yargı Paketi yolda. Yeni düzenlemeyle süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi planlanırken, yargılama sürelerinin kısaltılması, hobi bahçelerindeki hukuki krizlerin çözülmesi ve televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarına yönelik yeni kriterlerin getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye’nin hukuk gündeminde geniş yankı uyandırması beklenen 12. Yargı Paketi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Toplumun pek çok kesimini doğrudan etkileyecek olan bu paket, özellikle aile hukuku ve yargılama hızına odaklanıyor. Taslağın en dikkat çekici maddesi, yıllardır tartışma konusu olan süresiz nafaka sistemini değiştirmeyi hedefliyor. Yeni planlamaya göre nafaka ödemelerine alt sınır olarak 5 yıl getirilmesi düşünülürken, uzun süreli evliliklerde ise hakimin takdir yetkisi devreye girecek. Bu noktada evlilik süresinin yarısı kadar bir nafaka süresinin belirlenmesi, örneğin 20 yıl evli kalan bir çiftin boşanması durumunda nafakanın 10 yılla sınırlandırılması gibi formüller üzerinde duruluyor. Ayrıca modern yaşamın getirdiği gereklilikler doğrultusunda, evli çiftlerin fiilen ayrı yaşaması da artık doğrudan bir boşanma nedeni olarak kabul edilebilecek.

Yargıdaki hantallığı gidermek ve vatandaşın adalete erişimini hızlandırmak amacıyla duruşma takvimlerine de neşter vuruluyor.

Yeni düzenleme kapsamında hakimlerin, hukuki konuların netleştirilmesi aşamasında bilirkişiye başvurma yetkisi sınırlandırılıyor; böylece sürecin uzman raporları arasında uzamasının önüne geçilmesi planlanıyor. Duruşma aralıklarının 3 ayı geçmemesi kuralı getirilirken, bu süreyi aşmak zorunda kalan hakimlerin mutlaka makul ve geçerli bir gerekçe sunması gerekecek.

Hukuki düzenlemeler sadece mahkeme salonlarıyla sınırlı kalmıyor; toplumsal etkisi yüksek olan televizyon programları ve tarım arazileri de paketin kapsama alanına giriyor. Son yıllarda adeta 'paralel mahkeme' gibi işlediği eleştirilen televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarının içerikleri, yargılama standartlarına uygunluk açısından mercek altına alınıyor. 

Öte yandan, tarım arazileri üzerine kurulan ve sayıları 100 bini aşan hobi bahçelerine yönelik süren davalar için de çözüm aranıyor. Cumhurbaşkanlığı talimatıyla başlatılan çalışma neticesinde, kaçak yapı sorununun çözüme kavuşturulması ve tarım arazilerinin korunmasıyla ilgili yeni bir yönetmelik hayata geçirilecek.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın