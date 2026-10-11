Boş Günleri Değerlendirmede Ne Kadar Uzmansın?

İçinde sürekli bir şeyleri kaçırma korkusu var; hem her yeri keşfetmek istiyorsun hem de yataktan çıkacak enerjiyi bulmakta zorlanıyorsun. Planların son anda iptal olması veya işlerin sarpa sarması seni kaotik bir döngüye soksa da bu tatlı telaş senin hayat enerjin!