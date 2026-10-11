Boş Günleri Değerlendirmede Ne Kadar Uzmansın?
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Boş günleri değerlendirmede ne kadar uzmansın? Hafta sonu kapıyı çaldığında ne yapacağını bilemeyip evde pinekleyenlerden misin, yoksa her dakikayı büyük bir maceraya dönüştürenlerden mi?
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1. Sabah uyanır uyanmaz o gün yapacaklarının planını zihninde kurar mısın?
2. Önünde tamamen boş bir hafta sonu olduğunda ilk ne yaparsın?
3. Tatil veya izin gününde sabah yataktan kalkış saatin genellikle ne olur?
4. Evde bütün bir günü hiçbir şey yapmadan geçirdiğinde suçluluk hisseder misin?
5. Bir boş gününde zihnini en çok tazeleyen, seni adeta "yeniden şarj eden" aktivite hangisidir?
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6. Ev temizliği ve düzen işlerini her zaman boş günlerine mi bırakırsın?
7. Arkadaşlarınla buluştuğunda mekan veya aktivite seçimini genellikle kim yapar?
8. Şehrindeki konserler, sergiler veya festivaller ilgini çeker mi?
Tebrikler, sen boş günlerini değerlendirme konusunda tam bir profesyonelsin!
Katı planlar, listeler ve kurallar hiç sana göre değil!
Sen tam bir ev ve konfor insanısın!
Pazar gecesi geldiğinde "Yine hiçbir şey anlamadım, bu iki gün nereye gitti?" diyen o kişi net olarak sensin!
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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