Borsada Teknolojinin Yükselişi: 11 Eylül'de En Çok Kazandıran 10 Hisse

11 Eylül'de borsa hareketli bir gün geçirdi ve birçok hisse önemli kazançlar sağladı. Dünkü yükselişlerini sürdüren bazı hisseler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etti. İşte 11 Eylül 2024'ün en çok değer kazanan hisseleri: