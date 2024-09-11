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Borsada Teknolojinin Yükselişi: 11 Eylül'de En Çok Kazandıran 10 Hisse

etiket Borsada Teknolojinin Yükselişi: 11 Eylül'de En Çok Kazandıran 10 Hisse

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
11.09.2024 - 19:38

11 Eylül'de borsa hareketli bir gün geçirdi ve birçok hisse önemli kazançlar sağladı. Dünkü yükselişlerini sürdüren bazı hisseler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etti. İşte 11 Eylül 2024'ün en çok değer kazanan hisseleri:

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1. Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORMA)

1. Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORMA)

Orma hissesi, %10,00 artışla 226,60 TL’ye yükseldi. Dün %8,20’lik bir yükseliş sergileyen şirket, orman ürünleri sektöründe güçlü bir performans göstermeye devam ediyor. Yatırımcıların ilgisi, iki gün üst üste hissede belirgin bir yükselişe yol açtı.

2. Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş (AYES)

2. Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş (AYES)

AYES hissesi, %10,00 değer kazanarak 45,54 TL’ye ulaştı. Şirket, çelik hasır ve inşaat sektörlerindeki sağlam duruşuyla iki gün üst üste yatırımcıların favorisi oldu.

3. Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)

3. Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)

Cem Zeytin hissesi, %9,99 artışla 20,36 TL’ye yükseldi. Dün %9,98 artışla dikkat çeken şirket, zeytin üretimindeki başarısıyla güçlü bir yükseliş trendini sürdürmeye devam ediyor.

4. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)

4. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)

PSDTC hissesi, %9,99 artışla 81,50 TL’ye çıktı. Dün %9,94 değer kazanan şirket, dış ticaret faaliyetlerindeki başarısı sayesinde yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

5. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

5. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

Etiler Gıda hissesi, %9,97 artışla 29,34 TL seviyesine ulaştı. Gıda sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olan ETILR, bugün de güçlü performans sergiledi.

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6. Desa Deri Sanayi ve Ticaret (DESA)

6. Desa Deri Sanayi ve Ticaret (DESA)

DESA hissesi, %9,91 artışla 21,30 TL’ye yükseldi. Dün %7,50 değer kazanan şirket, deri ürünlerindeki kaliteli üretimiyle yatırımcıların ilgisini iki gün boyunca çekmeyi başardı.

7. Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımları (AVTUR)

7. Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımları (AVTUR)

AVTUR hissesi, %9,88 artışla 11,34 TL seviyesine ulaştı. Şirket, enerji ve turizm yatırımlarıyla borsadaki yükseliş trendini devam ettiriyor.

8. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret (ARZUM)

8. Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret (ARZUM)

Arzum hissesi, %9,32 artışla 51,25 TL’ye çıktı. Elektrikli ev aletleri sektöründeki inovasyonları sayesinde yatırımcıların ilgisini çekiyor.

9. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO)

9. Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO)

EUKYO hissesi, %7,56 artarak 14,40 TL’ye ulaştı. Dün %6,25 artış gösteren yatırım ortaklığı şirketi, finans sektöründeki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

10. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş (BURVA)

10. Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş (BURVA)

BURVA hissesi, %7,24 artışla 124,30 TL’ye yükseldi. Vana sanayi ve üretim sektöründeki başarılarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

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