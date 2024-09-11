Borsada Teknolojinin Yükselişi: 11 Eylül'de En Çok Kazandıran 10 Hisse
Borsada Teknolojinin Yükselişi: 11 Eylül'de En Çok Kazandıran 10 Hisse
11 Eylül'de borsa hareketli bir gün geçirdi ve birçok hisse önemli kazançlar sağladı. Dünkü yükselişlerini sürdüren bazı hisseler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etti. İşte 11 Eylül 2024'ün en çok değer kazanan hisseleri:
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1. Orma Orman Mahsulleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORMA)
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2. Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş (AYES)
3. Cem Zeytin A.Ş. (CEMZY)
4. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC)
5. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)
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