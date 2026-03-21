onedio
article/comments
article/share
Haberler
Finans
Borsada Hisseler Arasında Bağlantı Var mı? Bir Hissenin Düşüşü veya Yükselişi Başka Hisseleri de Etkiler mi?

Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.03.2026 - 17:01

Borsaya yeni girenlerin en büyük gizemi çözüldü: 'Neden her şey aynı anda kırmızıya boyanıyor?' veya 'Bu şirketle o şirketin ne alakası var?' diye düşünüyorsanız, yalnız değilsiniz. Borsa aslında sadece rakamlardan ibaret soğuk bir tablo değil; içinde aşkların, nefretlerin ve kopmaz kardeşlik bağlarının olduğu devasa bir mahalle gibi!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Borsa görünmez bir örümcek ağı!

Borsaya yeni adım atanların en büyük yanılgısı, her hisseyi kendi başına buyruk bir ada sanmalarıdır. Oysa borsa, binlerce görünmez iplikle birbirine bağlı devasa bir ekosistemdir. Bir köşedeki yaprak kımıldadığında, en uzak köşedeki hissenin bile 'Neler oluyor?' diye titremesi tesadüf değil, bu ağın bir sonucu.

Sektör kardeşliği kader birliği...

Aynı sektörde faaliyet gösteren şirketler, aslında aynı kaderi paylaşan kardeşler gibidir. Örneğin, bir banka çok parlak bir kar açıkladığında, yatırımcılar 'Demek ki bankacılık sektörü uçuyor!' diyerek diğer bankaların hisselerine de hücum eder.

Domino etkisi herkesi devirir!

Diyelim ki Türkiye’nin dev bir otomobil üreticisi, parça tedarik edemediği için üretimi durdurdu. Sadece o şirketin hissesi mi düşer? Keşke öyle olsa! Ona cam sağlayan, lastik üreten, hatta koltuk kumaşını dokuyan onlarca 'yan sanayi' şirketi de bu düşüş trenine biletini hemen keser.

BIST 100 gibi endeksler, piyasanın genel havasını belirler.

Endekste ağırlığı çok yüksek olan devasa holdingler veya bankalar kırmızıya boyandığında, endeks puanı aşağı çekilir. Endeks düşünce de 'Piyasa kötüye gidiyor!' korkusuyla en küçük hisseden en büyüğüne kadar bir satış dalgası başlar.

Finans dünyasında hisselerin birbirine olan mesafesine korelasyon denir.

Bazı hisseler 'can ciğer kuzu sarması' (Pozitif Korelasyon) olup el ele yükselirken, bazıları ise 'eski sevgili' (Negatif Korelasyon) gibidir; biri güldüğünde diğeri mutlaka ağlar. Bu dengeyi çözmek, borsanın şifresini kırmak demek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sadece içerideki hisseler birbirini etkilemez.

Borsa aynı zamanda bir dünya vatandaşı. ABD Merkez Bankası (FED) bir karar açıklar, New York borsası sarsılır ve birkaç saat sonra bizim borsamızdaki teknoloji hisseleri 'Neden düştük?' diyemeden kendini aşağıda bulur. Rüzgar bazen çok uzaktan eser!

Artık borsada sadece insanlar yok, hızına yetişemediğimiz robotlar var.

Bu yazılımlar öyle programlanmıştır ki; X hissesi %3 düştüğünde 'Hemen Y hissesini de sat!' komutunu saniyeler içinde uygularlar. Yani bazen hisselerin düşme sebebi mantıklı bir haber değil, sadece hızlı koşan bir robottur!

Bazen bir hissenin düşme sebebi başka bir hisse değil, dolar veya altın.

Yatırımcılar 'Borsa riskli, en iyisi dolara/altına geçeyim' dediği an, borsadaki tüm hisselerden aynı anda para çıkışı olur. Bu durumda hisseler el ele verip aşağı doğru süzülmeye başlar.

Kısacası, bir hisse senedi alırken aslında o şirketin tüm çevresini, rakiplerini ve bağlı olduğu endeksi de satın almış olursunuz.

Hiçbir yükseliş ve hiçbir düşüş tamamen yalnız gerçekleşmez. Borsada kazanmak istiyorsan, sadece seçtiğin ağaca değil, o ağacın içinde bulunduğu koca ormana bakmayı öğrenmelisin!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın