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Borsada 17 Eylül’de Neler Oldu? Günün Yükselen 10 Hissesi

etiket Borsada 17 Eylül’de Neler Oldu? Günün Yükselen 10 Hissesi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
17.09.2024 - 18:42

17 Eylül'de Borsa İstanbul, yatırımcılara önemli kazançlar sunan hareketli bir gün geçirdi. Birçok hisse senedi %10’a varan yükselişlerle dikkat çekerken, enerji, teknoloji ve turizm gibi sektörlerde öne çıkan hisseler yatırımcıların radarına girdi. Özellikle güçlü fiyat artışları ile günün en çok kazandıran hisseleri, yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için ilgi çekici hale geldi. 

Borsada bugün yaşanan bu yükselişleri ve günün dikkat çeken hisse senetlerini birlikte inceleyelim.

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1. Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

1. Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)

Enerya Enerji hisseleri, 222,20 TL fiyatı ile %10,00 oranında yükselerek enerji sektöründe dikkat çekici bir performans sergiledi.

2. Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT)

2. Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT)

Petrokent Turizm hisseleri, dünkü kapanışta 219,10 TL seviyesindeydi. Bugün %10’luk bir artışla 241,00 TL’ye ulaşarak turizm sektöründe önemli bir yükseliş gösterdi.

3. Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL)

3. Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL)

Dagi Yatırım Holding, 16,39 TL'ye yükselerek %10,00 değer kazandı ve yatırımcılarına güzel bir getiri sağladı.

4. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)

4. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)

Dün 17,00 TL olan Durukan Şekerleme hisseleri, %10 artışla bugün 18,70 TL seviyesine yükseldi. Gıda sektöründeki bu hisse, yatırımcılarına tatlı bir kazanç sundu.

5. Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)

5. Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)

Aztek Teknoloji hisseleri, dünkü kapanışta 58,00 TL’den işlem görüyordu. Bugün %10’luk bir artışla 63,80 TL seviyesine yükselerek teknoloji sektöründe dikkat çekti.

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6. Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. (SNKRN)

6. Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. (SNKRN)

57,75 TL’ye yükselen Senkron Siber Güvenlik hisseleri, %10,00 oranında artış kaydederek yatırımcılarına kazandırdı.

7. Otto Holding A.Ş. (OTTO)

7. Otto Holding A.Ş. (OTTO)

Otto Holding hisseleri, 371,75 TL fiyatına ulaşıp %9,99 artış göstererek günü güçlü bir şekilde kapattı.

8. Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP)

8. Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP)

328,50 TL fiyatına yükselen Federal-Mogul İzmit hisseleri, %9,96 değer kazanarak dikkat çeken hisseler arasında yer aldı.

9. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

9. Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ETILR)

Etiler Gıda hisseleri, 34,48 TL seviyesine yükselerek %9,95 artışla yatırımcıların yüzünü güldürdü.

10. Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP)

10. Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (FLAP)

Flap Kongre hisseleri, dün 10,56 TL seviyesindeydi. Bugün %9,94 artışla 11,61 TL’ye yükselerek turizm sektöründe güçlü bir performans sergiledi.

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