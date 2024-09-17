Borsada 17 Eylül’de Neler Oldu? Günün Yükselen 10 Hissesi
Borsada 17 Eylül’de Neler Oldu? Günün Yükselen 10 Hissesi
17 Eylül'de Borsa İstanbul, yatırımcılara önemli kazançlar sunan hareketli bir gün geçirdi. Birçok hisse senedi %10’a varan yükselişlerle dikkat çekerken, enerji, teknoloji ve turizm gibi sektörlerde öne çıkan hisseler yatırımcıların radarına girdi. Özellikle güçlü fiyat artışları ile günün en çok kazandıran hisseleri, yatırım fırsatlarını değerlendirmek isteyenler için ilgi çekici hale geldi.
Borsada bugün yaşanan bu yükselişleri ve günün dikkat çeken hisse senetlerini birlikte inceleyelim.
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1. Enerya Enerji A.Ş. (ENERY)
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2. Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT)
3. Dagi Yatırım Holding A.Ş. (DAGHL)
4. Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DURKN)
5. Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. (AZTEK)
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