Borsa İstanbul'da BIST 100, Dolar ve Altın Değerlendi: 1 Kasım'da Piyasalar ve Fiyatlar Nasıl Hareket Etti?
Borsa İstanbul'da BIST 100, Dolar ve Altın Değerlendi: 1 Kasım'da Piyasalar ve Fiyatlar Nasıl Hareket Etti?
Kasım ayının ilk gününde, döviz kurları ve altın piyasası yatırımcıların radarında. Dolar ve Euro, TL karşısında yatay bir seyir izlerken, altın fiyatları rekor seviyelere ulaşarak dikkatleri çekti. İşte 1 Kasım’da yatırımcıları ilgilendiren güncel fiyatlar ve piyasa hareketleri!
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Kasım ayının ilk günü piyasalar hareketli başladı.
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Bugün Borsa İstanbul'da en çok dikkat çeken sektörler arasında ticaret ve teknoloji öne çıkıyor.
Döviz kurları hangi seviyede?
Altın piyasasında ise hareketlilik devam ediyor.
Çeyrek altın da bu yükselişten payını alarak 4.848 TL seviyelerine çıktı.
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