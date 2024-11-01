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Borsa İstanbul'da BIST 100, Dolar ve Altın Değerlendi: 1 Kasım'da Piyasalar ve Fiyatlar Nasıl Hareket Etti?

etiket Borsa İstanbul'da BIST 100, Dolar ve Altın Değerlendi: 1 Kasım'da Piyasalar ve Fiyatlar Nasıl Hareket Etti?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
01.11.2024 - 18:34

Kasım ayının ilk gününde, döviz kurları ve altın piyasası yatırımcıların radarında. Dolar ve Euro, TL karşısında yatay bir seyir izlerken, altın fiyatları rekor seviyelere ulaşarak dikkatleri çekti. İşte 1 Kasım’da yatırımcıları ilgilendiren güncel fiyatlar ve piyasa hareketleri!

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Kasım ayının ilk günü piyasalar hareketli başladı.

Kasım ayının ilk günü piyasalar hareketli başladı.

BIST 100 endeksi gün boyunca yükselişteydi ve %0,41 oranında artarak 8.900,61 seviyesini gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok dikkat çeken sektörler arasında ticaret ve teknoloji öne çıkıyor.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok dikkat çeken sektörler arasında ticaret ve teknoloji öne çıkıyor.

Özellikle, ticaret endeksi bu dönemde %1,93 oranında değer kazanarak yatırımcılara önemli kazanç sağladı. Diğer taraftan, teknoloji sektörü de yatırımcıların ilgisini çeken bir alan olarak öne çıkıyor.

Döviz kurları hangi seviyede?

Döviz kurları hangi seviyede?

Döviz cephesinde ise doların Türk lirası karşısında değeri %0,23 artarak 34,3378’e çıktı. Euro/TL tarafında ise beklenmedik bir düşüş gözlemlendi; %0,11 azalan kur 37,3155 seviyesine indi.

Altın piyasasında ise hareketlilik devam ediyor.

Altın piyasasında ise hareketlilik devam ediyor.

Özellikle güvenli liman olarak bilinen altına olan talebin artmasıyla birlikte gram altın fiyatı 3.040 TL seviyesine ulaştı ve rekor kırdı.

Çeyrek altın da bu yükselişten payını alarak 4.848 TL seviyelerine çıktı.

Çeyrek altın da bu yükselişten payını alarak 4.848 TL seviyelerine çıktı.

Diğer yandan, Cumhuriyet Altını da artan talep ve ons fiyatlarındaki artışla 20.458 TL gibi yüksek bir seviyeye ulaştı.

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Ons altın, gün içinde %0,08’lik bir yükselişle 2.746,23 dolara kadar tırmandı.

Ons altın, gün içinde %0,08’lik bir yükselişle 2.746,23 dolara kadar tırmandı.

Küresel belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve jeopolitik riskler yatırımcıları altın gibi güvenli limanlara yönlendirirken, ons fiyatları bu talebe karşılık vererek yükselişini sürdürdü.

Petrol fiyatlarına bakıldığında, Brent petrol 73,51 USD ile enerji piyasasında da fiyatların sınırlı bir artış gösterdiğini görüyoruz.

Petrol fiyatlarına bakıldığında, Brent petrol 73,51 USD ile enerji piyasasında da fiyatların sınırlı bir artış gösterdiğini görüyoruz.

Bu gelişmelerin ışığında döviz ve emtia yatırımcıları, dövizdeki yatay hareketle birlikte altın ve petrol fiyatlarındaki artışı dikkatle takip ediyor.

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