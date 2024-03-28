Borsa Coşkulu Yükseldi, Dolar ve Altın Durmuyor: 28 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Coşkulu Yükseldi, Dolar ve Altın Durmuyor: 28 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul yeniden yükselişe dönerken, dolar ve altında zirveye yolculukta seyir değişmedi. 28 Mart Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 3,10 oranında 273,25 puan yükselişle 9.079,97 puandan tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde Sasa Polyester (SASA), Vestel (VESTL) ve Türk Traktör (TTRAK) başı çekti.
Ons altın, gün sonunda 2.214 dolardan işlem görürken, gram altın 2.300 TL'den işlem gördü.
Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,31 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 35,09 seviyesinden karşılık buldu.
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