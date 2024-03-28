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Borsa Coşkulu Yükseldi, Dolar ve Altın Durmuyor: 28 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Coşkulu Yükseldi, Dolar ve Altın Durmuyor: 28 Mart'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.03.2024 - 18:16

Borsa İstanbul yeniden yükselişe dönerken, dolar ve altında zirveye yolculukta seyir değişmedi. 28 Mart Perşembe Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 3,10 oranında 273,25 puan yükselişle 9.079,97 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 3,10 oranında 273,25 puan yükselişle 9.079,97 puandan tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 97,15  milyar TL olurken, BİST 500 endeksi yüzde 2,37, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 2,01 oranında, bankacılık (XBANK) endeksi de yüzde 4,25 oranında yükselişle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde Sasa Polyester (SASA), Vestel (VESTL) ve Türk Traktör (TTRAK) başı çekti.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen hisselerde Sasa Polyester (SASA), Vestel (VESTL) ve Türk Traktör (TTRAK) başı çekti.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde de Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE), Bera Holding (BERA) ve SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) ilk sırada yer aldı.

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), İş Bankası (ISCTR) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Ons altın, gün sonunda 2.214 dolardan işlem görürken, gram altın 2.300 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.214 dolardan işlem görürken, gram altın 2.300 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 24,65 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 2.405 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 86,65 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,31 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 35,09 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, gün sonunda bankalararası piyasada 32,31 TL'den işlem gördü. Euro/TL de gün sonunda 35,09 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 32,52 olurken, Euro/dolar da 1,079 seviyesinden karşılık buldu. Dolar endeksi de 104,19 seviyesinde işlem gördü.

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