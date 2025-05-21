Bodrum Otelleri Gecelik 43 Bin TL: Bodrum’da Otel Fiyatları ve Plaj Fiyatları Yine Bildiğiniz Gibi

Mevsimsel olarak uzun süreden beri havaların iyi olmasını beklediklerini ancak bir türlü yaza giremediklerini belirten BODER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, 'Bu hafta perşembeden itibaren yaz mevsimine girmiş olacağız. Hava sıcaklığı artarak devam edecek bayram ile beraber sezona girmiş olacağız. Bodrum bölgesel olarak çok zengin Ortakent, Bitez, Gümüşlük, Akyarlar, Torba, Yalıkavak, Türkbükü olarak ayrılıyor. Bodrum her kesime arz ve talep noktasında hitap ediyor. Konaklamada oda fiyatları kişi başı gecelik 2 bin liradan başlıyor, verilen hizmetin kalitesine göre Türkbükü ve Yalıkavak gibi bölgelerde 43 bin liraya kadar çıkıyor. Şehir merkezinde olan otellerde ise kişi başı gecelik 2 bin liraya konaklamak mümkün' dedi.

Plaj işletmeleriyle ilgili de bilgi veren Şahin, 'Bodrum'da her kesime yönelik plaj var. Ücretsiz halk plajları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyenin nitelikli plajları var. Bunun dışında bölge ve lükse göre özel plaj işletmeleri var. Bu özel plajlarda harcama zorunluğu ve hizmet değişiklik gösteriyor. Bölgesel olarak fiyatlar değişmekle beraber kişi başı verilen hizmet kalitesine 1000 liradan başlıyor ve 6 bin liraya kadar çıkıyor' diye konuştu.