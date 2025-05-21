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Bodrum Otelleri Gecelik 43 Bin TL: Bodrum’da Otel Fiyatları ve Plaj Fiyatları Yine Bildiğiniz Gibi

Bodrum Otelleri Gecelik 43 Bin TL: Bodrum’da Otel Fiyatları ve Plaj Fiyatları Yine Bildiğiniz Gibi

Bodrum
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2025 - 10:42

Bodrum’da otel fiyatları ve Bodrum’da plaj fiyatları yeni sezon öncesi de diğer tatil yerlerine göre yüksek seviyelerde. Bodrum’da yaz sezonu başlarken, otellerde oda fiyatları kişi başı 2 bin liradan başlayıp 43 bin liraya, özel plajlara giriş ücreti ise harcama limiti konularak 6 bin liraya kadar çıkıyor.

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Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı.

Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. Bu kapsamda, ilçede özel plajlara girişler 1000 liradan başlıyor, verilen hizmetin kalitesine göre 6 bin liraya kadar çıkıyor. 

Otellerdeki oda fiyatları ise niteliğine göre kişi başı gecelik 2 bin liradan başlayıp, 43 bin liraya kadar çıkıyor.

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin’den Bodrum’daki oteller ve plajlar hakkında tatilcilere uyarılar geldi.

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin’den Bodrum’daki oteller ve plajlar hakkında tatilcilere uyarılar geldi.

Mevsimsel olarak uzun süreden beri havaların iyi olmasını beklediklerini ancak bir türlü yaza giremediklerini belirten BODER Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, 'Bu hafta perşembeden itibaren yaz mevsimine girmiş olacağız. Hava sıcaklığı artarak devam edecek bayram ile beraber sezona girmiş olacağız. Bodrum bölgesel olarak çok zengin Ortakent, Bitez, Gümüşlük, Akyarlar, Torba, Yalıkavak, Türkbükü olarak ayrılıyor. Bodrum her kesime arz ve talep noktasında hitap ediyor. Konaklamada oda fiyatları kişi başı gecelik 2 bin liradan başlıyor, verilen hizmetin kalitesine göre Türkbükü ve Yalıkavak gibi bölgelerde 43 bin liraya kadar çıkıyor. Şehir merkezinde olan otellerde ise kişi başı gecelik 2 bin liraya konaklamak mümkün' dedi.

Plaj işletmeleriyle ilgili de bilgi veren Şahin, 'Bodrum'da her kesime yönelik plaj var. Ücretsiz halk plajları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyenin nitelikli plajları var. Bunun dışında bölge ve lükse göre özel plaj işletmeleri var. Bu özel plajlarda harcama zorunluğu ve hizmet değişiklik gösteriyor. Bölgesel olarak fiyatlar değişmekle beraber kişi başı verilen hizmet kalitesine 1000 liradan başlıyor ve 6 bin liraya kadar çıkıyor' diye konuştu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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