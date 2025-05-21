Bodrum Otelleri Gecelik 43 Bin TL: Bodrum’da Otel Fiyatları ve Plaj Fiyatları Yine Bildiğiniz Gibi
Bodrum’da otel fiyatları ve Bodrum’da plaj fiyatları yeni sezon öncesi de diğer tatil yerlerine göre yüksek seviyelerde. Bodrum’da yaz sezonu başlarken, otellerde oda fiyatları kişi başı 2 bin liradan başlayıp 43 bin liraya, özel plajlara giriş ücreti ise harcama limiti konularak 6 bin liraya kadar çıkıyor.
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Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı.
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Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin’den Bodrum’daki oteller ve plajlar hakkında tatilcilere uyarılar geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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