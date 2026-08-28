Bizim İçin Bir Kahve Yap, Bilinçaltını Analiz Edelim!
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Bir kahve seçiminin bu kadar şey anlatabileceğini düşünmezdin! Bazen ne içtiğimizden çok, onu nasıl içtiğimiz bile karakterimiz hakkında çok şey anlatabiliyor. Şimdi sana kahve alışkanlıklarından günlük hayattaki tercihlerine kadar uzanan birkaç soru soracağız. Hazırsan başlayalım!
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1. İlk adım tabii ki kupa seçimi! Kahveni nasıl bir kupaya koymak istersin?
2. Hangi kahve çekirdeğini tercih edersin?
3. Kahveni hangi yöntemle demlemek istersin?
4. Kahvene süt ekleyecek misin?
5. Peki ya şeker veya tatlandırıcı durumu?
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6. Kahvenin içine ekstra bir dokunuş yapacak olsan bu ne olurdu?
7. Kahvenin yanına bunlardan birini seç bakalım!
8. Son olarak kahve kokusu sana neyi hissettiriyor?
Senin zihnin satranç tahtası gibi ve kontrolü asla bırakmıyorsun!
Sen derin duygular diyarında yaşayan gerçek bir hayalperestsin!
Sen özgürlüğüne düşkün ve rüzgar nereye eserse oraya giden bir maceracısın!
Sen iç huzurunu bulmuş ve hayatın tadını çıkarmayı bilen bir konfor insanısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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