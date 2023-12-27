Bize Yaşam Tarzını Anlat, Sana Hangi Kadın Hijyen Ürününün Uygun Olduğunu Söyleyelim!
Bize Yaşam Tarzını Anlat, Sana Hangi Kadın Hijyen Ürününün Uygun Olduğunu Söyleyelim!
Bana uygun kadın hijyen ürününü bulamıyorum, nasıl seçeceğim diye düşünenler buraya!
Bu testte sana en uygun kadın hijyen ürününü söylüyoruz!
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1. İlk soruyla başlayalım! Genel olarak gün içerisinde aktif olduğunu söyleyebilir misin?
2. Peki ya regl dönemin yoğun mu geçiyor?
3. Şu anda hangi kadın hijyen ürününü tercih ediyorsun?
4. Özellikle çevre dostu ürünler kullanmaya dikkat ediyor musun?
5. Herhangi bir hassasiyetin ya da alerjik reaksiyon geçmişin bulunuyor mu?
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6. Senin için kötü bir günü güzelleştirmenin yöntemi nedir?
7. Senin için en güzel hafta sonu etkinliği hangisidir peki?
8. Son olarak, eğer süper güçleri olan bir kadın hijyen ürünü seçebilseydin bu hijyen ürününün özelliği ne olurdu?
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