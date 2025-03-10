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Bize Kendinden Bahset, Senin Hangi Müzik Türüne Ait Olduğunu Söyleyelim!

etiket Bize Kendinden Bahset, Senin Hangi Müzik Türüne Ait Olduğunu Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.03.2025 - 23:05

Müzik türünü bulmak için kendini anlatman yeterli! Biraz sohbet edelim, sen nelere gülümsüyorsun, neler seni ‘işte bu!’ dedirtiyor? Sorularımız biraz komik, biraz sen… Cevaplarınla beraber senin müzik tarzın da ortaya çıkacak.

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Sabah uyandığında ilk yaptığın şey ne?

Bir kafede seni en çok mutlu eden detay ne?

Bir kafede seni en çok mutlu eden detay ne?

Hangi emojiyi günde en az 3 kere kullanıyorsun?

Hangi emojiyi günde en az 3 kere kullanıyorsun?

Telefonundaki galeride en çok ne var?

Hangi kahve siparişi seni anlatır?

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Bir arkadaşın seni tarif etse ilk hangi kelimeyi kullanır?

Boş bir günde en çok ne yapmayı seversin?

Boş bir günde en çok ne yapmayı seversin?

Son soru: Sence sen geçinilmesi zor biri misin?

Lo-Fi!

Lo-Fi!

Indie Rock!

Indie Rock!

Synthwave!

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Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
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