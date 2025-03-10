Bize Kendinden Bahset, Senin Hangi Müzik Türüne Ait Olduğunu Söyleyelim!
Bize Kendinden Bahset, Senin Hangi Müzik Türüne Ait Olduğunu Söyleyelim!
Müzik türünü bulmak için kendini anlatman yeterli! Biraz sohbet edelim, sen nelere gülümsüyorsun, neler seni ‘işte bu!’ dedirtiyor? Sorularımız biraz komik, biraz sen… Cevaplarınla beraber senin müzik tarzın da ortaya çıkacak.
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Sabah uyandığında ilk yaptığın şey ne?
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Bir kafede seni en çok mutlu eden detay ne?
Hangi emojiyi günde en az 3 kere kullanıyorsun?
Telefonundaki galeride en çok ne var?
Hangi kahve siparişi seni anlatır?
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Bir arkadaşın seni tarif etse ilk hangi kelimeyi kullanır?
Boş bir günde en çok ne yapmayı seversin?
Son soru: Sence sen geçinilmesi zor biri misin?
Lo-Fi!
Indie Rock!
Synthwave!
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