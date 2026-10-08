Bize Kendinden Bahset, Müzik Zevkinin Resmini Çizelim!

Dinlediğimiz şarkılar kim olduğumuz hakkında sandığımızdan çok daha fazla şey söylüyor. Favori çalma listelerin, sabahları seni uyandıran melodiler veya sadece kafa dinlemek istediğinde açtığın albümler aslında tamamen senin bir yansıman. Bu testte sana günlük hayatın ve kişisel tercihlerinle ilgili birkaç soru hazırladık. Vereceğin cevaplara göre müzik zevkinin tam olarak nasıl bir tablo çizdiğini bulacağız. Hazırsan başlayalım!