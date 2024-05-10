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Bize Dertlerini Anlat, Unutmak İçin Evde Nereyi Temizlemen Gerektiğini Söyleyelim!

etiket Bize Dertlerini Anlat, Unutmak İçin Evde Nereyi Temizlemen Gerektiğini Söyleyelim!

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 09:31

Temizliği bir görev değil, kişisel bir terapi olarak görenler el kaldırsın! 🙋‍♂️ Herkes sadece lavaboyu temizlediğini görüyordur ama kimse aklındakileri boşaltıp kirli suyla giderden aktığını bilmiyordur. 😅

Dertlerini unutman için evin neresini temizlemen gerekiyorsa testin sonunda söyleyeceğiz!

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1. Havalar ısınmaya başlıyor ve yaz mevsiminin ayak sesleri duyuluyor. ☀️ Yazın yaşadığın en büyük problem bunlardan hangisi?

2. Senin için günün en stresli zaman dilimi hangisi?

3. Çamaşır yıkarken asla hoşnut olmadığın şey ne diye sorsak?

4. Son zamanlarda şu duygulardan en çok hangisini hissediyorsun?

5. Yaşadığın muhitteki en yaygın problem, bunlardan hangisi?

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6. İş hayatında katlanamadığın insan tipini öğrenebilir miyiz?

7. Hiçbir dert kalıcı değildir, merak etme. Şimdi de evinin en çok hangi odası dağınık olduğunu öğrenelim!

8. Son soru! En son hangi günün çok zor geçmişti?

Tuvalet ve banyo!

Görünüşe göre hayatında epey bir zorluk var. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için büyük efor sarf ediyorsun, pek çok şey tek başına yetişmeye çalışıyor ve günün sonunda çok yorgun oluyorsun. Bu çabanı takdir ediyoruz! Temizlik yaparken sadece temizlediğin yerleri değil, aynı zamanda zihnindeki düşünceleri de temizliyorsun diyebiliriz. Tuvalet ve banyo, kirlenmesi kolay ama temizlemesi o kadar da kolay olmayan yerlerden biri. Ama senin temizlik sevdan ile tuvalet ve banyoyu kolaylıkla temizleyeceğini, temizlerken de dertlerini unutacağını söyleyebiliriz!

Salonu komple temizleyebilirsin!

Seçtiğin yanıtlara baktığımızda kafan çok dolu. Stresli günler yaşıyorsun, nereye yetişeceğini bilmiyorsun ve hatta bazen kendini dört parçaya ayırıp işlerine anca yetişeceğini düşünüyorsun. Seni anlıyoruz, hayat her zaman kolay olmayabiliyor ama her zorluğun üstesinden bir şekilde gelebiliyoruz. Temizlik yaparak kafanı boşaltabilir ve zihnini rahatlatabilirsin. Temizliğe en çok zaman geçirdiğin yerden, yani salondan başlayarak dertlerini bir nebze de olsa unutabilirsin!

Buzdolabının içini temizlemen gerek!

Verdiğin cevaplara baktığımızda pek çok derdinin olduğunu gördük. Ama merak etme, bu dertlerin hiçbiri çözülmeyecek dertler değil. Kafanda hiç susmayan sesi, büyük efor isteyen ama temizlemesi de keyifli olan buzdolabını temizleyerek susturabilirsin! Tabii buzdolabını temizledikten sonra bir süre içini boş çalıştırıp ısısı normale dönünce malzemelerini yerleştirmeni tavsiye ederiz.

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