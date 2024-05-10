Bize Dertlerini Anlat, Unutmak İçin Evde Nereyi Temizlemen Gerektiğini Söyleyelim!
Bize Dertlerini Anlat, Unutmak İçin Evde Nereyi Temizlemen Gerektiğini Söyleyelim!
Temizliği bir görev değil, kişisel bir terapi olarak görenler el kaldırsın! 🙋♂️ Herkes sadece lavaboyu temizlediğini görüyordur ama kimse aklındakileri boşaltıp kirli suyla giderden aktığını bilmiyordur. 😅
Dertlerini unutman için evin neresini temizlemen gerekiyorsa testin sonunda söyleyeceğiz!
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1. Havalar ısınmaya başlıyor ve yaz mevsiminin ayak sesleri duyuluyor. ☀️ Yazın yaşadığın en büyük problem bunlardan hangisi?
2. Senin için günün en stresli zaman dilimi hangisi?
3. Çamaşır yıkarken asla hoşnut olmadığın şey ne diye sorsak?
4. Son zamanlarda şu duygulardan en çok hangisini hissediyorsun?
5. Yaşadığın muhitteki en yaygın problem, bunlardan hangisi?
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