Bize Bir Enstrüman Seç, Sana Tanıman Gereken Bir Şarkıcı Önerelim!
Kabul edelim ki herkes müzik dinliyor ama biraz daha yakından bakınca kimin hangi tınıya daha yakın olduğunu anlamak mümkün. Bir enstrüman seçerek sesiyle başka bir evrenin kapısını aralayabilecek bir sanatçıyla tanışmanı sağlayacağız! Sonuçlarda tanıyor olsan da “Bu şarkıcıyı biliyordum ama unutmuşum.” dedirten, tanımıyorsan da “İyi ki tanımışım!' dedirten isimler var!
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Hadi bir enstrüman seç!
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