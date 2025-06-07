Bize Bir Enstrüman Seç, Sana Tanıman Gereken Bir Şarkıcı Önerelim!

Belçikalı-Lübnanlı, hem yakışıklı hem gizemli kontenjanından giriyor ama olay sadece dış görünüş değil. Sesi derin, dramatik ve tüyleri diken diken eden cinsten. Jeff Buckley ile karşılaştırılıyor sık sık ama o kendi yolunu çizmiş durumda. Ortadoğulu müzikal kökleri ile batı ezgilerini zarif bir şekilde harmanlıyor. Şarkılarında ney sesi duyman da mümkün, distorsiyonlu gitar da. Yani hem mistik hem modern.