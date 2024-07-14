Biz Hep Birlikte Güzeliz: Coşku Dolu Anlarda Heyecanımızı Artıran 15 Şarkı
Biz Hep Birlikte Güzeliz: Coşku Dolu Anlarda Heyecanımızı Artıran 15 Şarkı
Hep birlikte olmanın tadı başka. Üstüne bir de yazın coşkusu eklenince değmeyin keyfimize... Coşku dolu anlarda heyecanımızı artıran şarkılar bu listede...
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1. Yüksek Sadakat - Haydi Gel İçelim
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2. Athena - Kafama Göre
3. Duman - Bu Akşam
4. MFÖ - Ele Güne Karşı
5. Umut Kaya - Mor Yazma
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6. Kenan Doğulu - Kandırdım
7. Manga - Bir Kadın Çizeceksin
8. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek
9. Tarkan - Bir Oluruz Yolunda
10. Hande Yener - Sopa (Clup Remix)
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Duman - Senden Daha Güzel
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