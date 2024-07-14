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Biz Hep Birlikte Güzeliz: Coşku Dolu Anlarda Heyecanımızı Artıran 15 Şarkı

etiket Biz Hep Birlikte Güzeliz: Coşku Dolu Anlarda Heyecanımızı Artıran 15 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 17:46

Hep birlikte olmanın tadı başka. Üstüne bir de yazın coşkusu eklenince değmeyin keyfimize... Coşku dolu anlarda heyecanımızı artıran şarkılar bu listede...

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1. Yüksek Sadakat - Haydi Gel İçelim

2. Athena - Kafama Göre

3. Duman - Bu Akşam

4. MFÖ - Ele Güne Karşı

5. Umut Kaya - Mor Yazma

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6. Kenan Doğulu - Kandırdım

7. Manga - Bir Kadın Çizeceksin

8. Mustafa Sandal - Aşka Yürek Gerek

9. Tarkan - Bir Oluruz Yolunda

10. Hande Yener - Sopa (Clup Remix)

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11. Feridun Düzağaç - Boş Ders Şarkısı

12. Cem Karaca - Ceviz Ağacı

13. Mahsun Kırmızıgül - Dinle

14. Sefo - Affettim

15. Sertab Erener - Everyway That I Can

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Duman - Senden Daha Güzel

gamzosss

sefo affetimmm