“Biz Bu Şarkıyla Büyüdük”: Konserinde Her Şarkıya Eşlik Etme Garantili 9 Sanatçı
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Bazı sanatçılar var ki konserine gittiğinde 1-2 şarkı değil, tüm repertuvarı ezbere bilirsin. Y kuşağının çocukluktan bu yana dinlediği, her şarkısını ezbere bildiği o sanatçılara birlikte bakalım! Eminiz ki her maddede şarkılarını söylüyor olacaksın...
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1. Tarkan
2. Sezen Aksu
3. Kenan Doğulu
4. Sertab Erener
5. Gülşen
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6. Hande Yener
7. mor ve ötesi
8. Manga
9. Şebnem Ferah
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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