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“Biz Bu Şarkıyla Büyüdük”: Konserinde Her Şarkıya Eşlik Etme Garantili 9 Sanatçı

etiket “Biz Bu Şarkıyla Büyüdük”: Konserinde Her Şarkıya Eşlik Etme Garantili 9 Sanatçı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
09.09.2026 - 16:54
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Bazı sanatçılar var ki konserine gittiğinde 1-2 şarkı değil, tüm repertuvarı ezbere bilirsin. Y kuşağının çocukluktan bu yana dinlediği, her şarkısını ezbere bildiği o sanatçılara birlikte bakalım! Eminiz ki her maddede şarkılarını söylüyor olacaksın...

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1. Tarkan

1. Tarkan

Çocukluğumuz deyince ilk akla gelen isim elbette Tarkan. Her şarkısını ezbere bildiğimiz Tarkan'ın Kuzu Kuzu, Dudu Dudu, Şımarık, Kış Güneşi ve daha birçok şarkısına konserde eşlik edebiliyoruz. Eski şarkıları kadar yeni çıkardığı şarkılara da eşlik ediyoruz elbette. Konserde hiç susmayacağımız bir isim yani Tarkan!

2. Sezen Aksu

2. Sezen Aksu

Çocukken dinlediğimiz şarkılar deyince akla ilk Sezen Aksu geliyor. Sezen Aksu'nun şarkıları bize büyürken eşlik etti. Her şarkısını ezbere bildiğimiz Sezen Aksu'nun konserinde oturup susmak ne mümkün! Geçmişten günümüze her şarkısına eşlik edebileceğimiz nadir sanatçılardan biri.

3. Kenan Doğulu

3. Kenan Doğulu

Çakkıdı'dan Tutamıyorum Zamanı'ya kadar birçok şarkısını herkesin ezbere bildiği bir isim Kenan Doğulu. Türkçe popa yön veren isimlerden olan Kenan Doğulu'nun şarkıları kaçımızın gençliğine eşlik etti kim bilir! O yüzden Kenan Doğulu konserleri hiç susmadan bağıra çağıra şarkıların söylendiği konserlerden.

Kenan Doğulu konserleri için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

4. Sertab Erener

4. Sertab Erener

Eurovision ile ülkemize büyük bir zafer kazandıran Sertab Erener çocukluğumuzdan gençliğimize kadar şarkılarıyla hep yanımızda olan sanatçılardan biri. O yüzden konserde çalan her şarkısına herkesin eşlik edebileceği sanatçılar arasında yer alıyor.

Sertab Erener konserleri hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

5. Gülşen

5. Gülşen

2000'ler popu dedik mi akla gelen ilk isimlerden biri Gülşen. Of Of gibi eski şarkılarından Bangır Bangır gibi daha yeni parçalara kadar her şarkısına eşlik edilebilen biri. Konserine gittiğinde yerinde duramayacağına eminiz!

Gülşen konserlerine göz atıp biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

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6. Hande Yener

6. Hande Yener

2000'ler denilince akla gelen bir başka isim de Hande Yener. Türkçe popuna damga vuran isimlerden olan Hande Yener'in hem slow hem hareketli parçalarını bilmeyen yoktur. Konserde çalan şarkılara eşlik ederken hiç zorlanmayacağın kesin!

Bu etkinlik için biletini hemen Passo’dan alabilirsin!

7. mor ve ötesi

7. mor ve ötesi

Türkçe rock denildiğinde ilk akla gelen gruplardan biri mor ve ötesi elbette. Şarkıları ile büyüyen nesil olarak konserde çalan her şarkıya eşlik etmeden olmaz. Bir Derdim Var, Cambaz, Deli, Araf gibi birçok klasik ve herkesin bildiği şarkısı olan mor ve ötesi konseri hiç susmayacağın konserlerden biri olacak.

mor ve ötesi konseri hakkında daha detaylı bilgiye Passo’dan ulaşabilirsin!

8. Manga

8. Manga

2000'lere damga vuran bir başka rock grubu ise Manga. Bir Kadın Çizeceksin ile herkesin tanıdığı Manga, Eurovision şarkısı We Could Be the Same ile daha da tanınır oldu. Aradan yıllar geçse de o zaman dinleyen çocuklar hâlâ aynı heyecanla Manga şarkılarını ezbere söylüyor.

9. Şebnem Ferah

9. Şebnem Ferah

Sahnelere dönüşü ile herkesi heyecanlandıran Şebnem Ferah, çocukluktan gençliğe birçok kişinin hayatında önemli yeri olan bir sanatçı. Her şarkısına ayrı aşık olduğumuz Ferah'ın konserine gitmek ayrı bir mutluluk! Hele o konserde en sevdiğimiz şarkıları herkesle birlikte söylemenin hissi bambaşka!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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