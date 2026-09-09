“Biz Bu Şarkıyla Büyüdük”: Konserinde Her Şarkıya Eşlik Etme Garantili 9 Sanatçı

Türkçe rock denildiğinde ilk akla gelen gruplardan biri mor ve ötesi elbette. Şarkıları ile büyüyen nesil olarak konserde çalan her şarkıya eşlik etmeden olmaz. Bir Derdim Var, Cambaz, Deli, Araf gibi birçok klasik ve herkesin bildiği şarkısı olan mor ve ötesi konseri hiç susmayacağın konserlerden biri olacak.

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