Bitkiler Stres Altında Ultrasonik Sesler Çıkarıyormuş!

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 16:18

Bitkilerin sessiz varlıklar olduğu düşüncesi artık geçerliliğini yitirebilir. 2023 yılında yapılan çığır açan bir araştırma, domates ve tütün bitkilerinin stres altındayken insan kulağının duyamayacağı ultrasonik sesler çıkardığını ortaya koydu. Bu keşif, bitki davranışları ve tarımsal uygulamalar konusunda yeni ufuklar açıyor.

Bitkiler Gerçekten Ses Çıkarıyor mu?

Prof. Lilach Hadany önderliğindeki araştırma ekibi, Cell dergisinde yayınlanan çalışmalarında bitkilerin 'konuşabileceğini' bilimsel olarak kanıtladı. Araştırma, domates ve tütün bitkilerinin susuzluk çektiğinde veya kesim yaraları aldığında 20-100 kHz frekansında ultrasonik sesler ürettiğini gösterdi. Bu frekans aralığı, insan kulağının algı sınırı olan 20 kHz'in üzerinde yer alıyor.

Stres altındaki bitkiler saatte 35'e kadar ses çıkarabiliyorken, normal koşullardaki bitkiler sessizliğini koruyor. Bu bulgular, bitkilerin çevresel tehditler karşısında aktif tepkiler verebildiğini gösteren ilk somut kanıtlar arasında yer alıyor.

Bitki Sesleri Nasıl Üretiliyor?

Araştırmacılar, bitki seslerinin kavitasyon olarak adlandırılan bir fiziksel süreç sonucu ortaya çıktığını belirlediler. Susuzluk stresi yaşayan bitkilerde, su transport sistemindeki hava kabarcıkları patlar ve bu patlamalar ultrasonik dalgalar üretir. 

Prof. Hadany'nin ekibi, makine öğrenmesi algoritmaları kullanarak farklı stres türlerini ses özelliklerinden ayırt edebildiklerini açıkladı. Susuzluk çeken bitkilerin sesleri, fiziksel yaralanma geçiren bitkilerden farklı frekans desenlerine sahip olduğu tespit edildi.

Hangi Canlılar Bu Sesleri Duyabiliyor?

Bitki seslerinin 20-100 kHz frekans aralığı, birçok hayvan türünün işitme kapasitesi içinde yer alıyor. Fareler, yarasalar, böcekler ve bazı kuş türleri bu ultrasonik sesleri algılayabilir. Özellikle polen taşıyıcı böcekler ve bitki zararlıları, bu ses sinyallerini bitkilerin durumu hakkında bilgi edinmek için kullanıyor olabilir.

Arş. Gör. Itzhak Khait, 'Bir güve, domates bitkisinden gelen sıkıntı sinyalini duyduğunda, o bitkiye yumurta bırakmaktan kaçınabilir' açıklamasını yaptı.

Tarımsal Devrim Kapıda mı?

Bu keşfin tarım sektöründe devrim yaratma potansiyeli bulunuyor. Çiftçiler, bitki seslerini dinleyerek ürünlerinin stres durumunu erken tespit edebilir ve sulama ile bakım zamanlamasını optimize edebilir.

Araştırma ekibi, sera koşullarında test ettikleri akustik sensörlerin bitki ihtiyaçlarını %90 doğrulukla belirlediğini açıkladı. Bu teknoloji, su kaynaklarının daha verimli kullanımını ve mahsul kalitesinin artırılmasını sağlayabilir.

Bitki İletişimi Teorisi Destekleniyor mu?

Cell dergisindeki bulgular, bitki iletişimi konusundaki tartışmalara yeni boyut kazandırdı. Uzun yıllardır bilim insanları, bitkilerin kimyasal sinyaller yoluyla iletişim kurduğunu biliyordu. Ancak akustik iletişim olasılığı ilk kez bu denli net biçimde ortaya kondu.

Prof. Lilach Hadany, 'Bitkiler sessiz dünyada yaşar diye düşünürdük, oysa aslında ses dolu bir ortamda yaşıyorlar' değerlendirmesini yaptı. Araştırma ekibi, bu seslerin sadece stres belirtisi değil, aynı zamanda çevredeki diğer organizmalar için bilgi kaynağı olabileceğini öne sürüyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
