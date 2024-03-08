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Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Hakkında 10 Bilgi

etiket Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Hakkında 10 Bilgi

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 14:03

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü hakkında birçoğumuzun hiç bilgisi bulunmuyor. Ancak aslında turizm sektörü için önemli bir yere sahip. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan bir ülke olduğumuz için Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü hakkında bilgi edinmek işe yarayabilir...

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1. UNWTO, turizm sektörünün küresel düzeyde yönetilmesi için uluslararası işbirliği ve koordinasyonu teşvik etmek amacıyla 1974 yılında kurulmuştur.

1. UNWTO, turizm sektörünün küresel düzeyde yönetilmesi için uluslararası işbirliği ve koordinasyonu teşvik etmek amacıyla 1974 yılında kurulmuştur.

Ayrıca söylemeden geçmeyelim; bu oluşum, Birleşmiş Milletler'in özel oluşumudur. Bu oluşum sayesinde aynı zamanda turizm sektörünün küresel düzeyde geliştirilmesi de amaçlanır.

2. UNWTO'nun merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'dedir.

2. UNWTO'nun merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'dedir.

Örgütün merkezinin Madrid'de olmasının önemi, stratejik konumu ile alakalıdır. Böylece dünya genelindeki diğer üye ülkelerle daha yakın etkileşimde bulunabilir.

3. İşbirliği ve ortaklıkları teşvik ettiği için hedeflere ulaşma yolunda özel sektörü de içine katar.

Özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak turizmin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını destekler. Böylece her türlü büyüme de sağlanır.

4. Örgütün en büyük hedeflerinden biri de sürdürülebilir ve kapsayıcı turizmdir.

4. Örgütün en büyük hedeflerinden biri de sürdürülebilir ve kapsayıcı turizmdir.

Üye olan turizm ülkelerinde ekonomik büyüme, sosyal kalkınma ve çevrenin korunması gibi faktörleri göz önünde bulundurarak bir turizm modelinin benimsenmesini teşvik eder.

5. Ayrıca üye ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını da teşvik eder.

5. Ayrıca üye ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını da teşvik eder.

Bu amaçla turizm sektöründeki her türlü yenilik ve gelişmelerin küresel düzeyde benimsenmesini sağlamaya çalışır.

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6. Elbette bu yeniliklerin benimsenmesi kısmında analizi dikkatlice yapar.

Çünkü üye ülkelerin turizm politikaları birbirinden farklıdır. Bunların şekillendirilmesinde ve gelecek stratejilerin belirlenmesinde dikkatli olunması gerekir. Bu amaçla UNWTO, bir referans noktası oluşturur.

7. UNWTO'nun üyeleri arasında 159 devlet ve 6 gözlemci bulunur.

Örgütün üye sayılarının fazlalığı, aslında küresel düzeyde geniş bir üye tabanı olduğunu da kanıtlar niteliktedir.

8. UNWTO, özellikle de turizmin ekonomik etki ve katkılarını analiz eder.

Asıl amaç istihdam yaratma ve gelir artırma olduğu için uygulanan programların bölgesel kalkınmaya olan etkileri dikkatle incelenir. Büyümeyi sağlayacak şekilde adımlar bu şekilde atılmaya devam edilir.

9. Ekonomik katkı sağlanırken aynı zamanda kültürel mirasın korunması da önemsenir.

9. Ekonomik katkı sağlanırken aynı zamanda kültürel mirasın korunması da önemsenir.

Kalkınma sağlanırken aynı zamanda yerel toplulukların sürece dahil edilmesi, kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi ve kültürel mirasın korunması da büyük önem taşır. Bu nedenle politikalar geliştirilirken bunlara da önem verilir.

10. Tüm bu amaçlar doğrultusunda risk ve tehditler de belirlenir.

10. Tüm bu amaçlar doğrultusunda risk ve tehditler de belirlenir.

Böylece programda yalnızca pozitif yanlar değil, turizmin olası negatif yanları da konuşuluyor ve çözümler aranıyor.

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