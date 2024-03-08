Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Hakkında 10 Bilgi

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü hakkında birçoğumuzun hiç bilgisi bulunmuyor. Ancak aslında turizm sektörü için önemli bir yere sahip. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan bir ülke olduğumuz için Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü hakkında bilgi edinmek işe yarayabilir...