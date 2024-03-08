Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Hakkında 10 Bilgi
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Hakkında 10 Bilgi
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü hakkında birçoğumuzun hiç bilgisi bulunmuyor. Ancak aslında turizm sektörü için önemli bir yere sahip. Her yıl milyonlarca turist ağırlayan bir ülke olduğumuz için Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü hakkında bilgi edinmek işe yarayabilir...
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1. UNWTO, turizm sektörünün küresel düzeyde yönetilmesi için uluslararası işbirliği ve koordinasyonu teşvik etmek amacıyla 1974 yılında kurulmuştur.
2. UNWTO'nun merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'dedir.
3. İşbirliği ve ortaklıkları teşvik ettiği için hedeflere ulaşma yolunda özel sektörü de içine katar.
4. Örgütün en büyük hedeflerinden biri de sürdürülebilir ve kapsayıcı turizmdir.
5. Ayrıca üye ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını da teşvik eder.
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6. Elbette bu yeniliklerin benimsenmesi kısmında analizi dikkatlice yapar.
7. UNWTO'nun üyeleri arasında 159 devlet ve 6 gözlemci bulunur.
8. UNWTO, özellikle de turizmin ekonomik etki ve katkılarını analiz eder.
9. Ekonomik katkı sağlanırken aynı zamanda kültürel mirasın korunması da önemsenir.
10. Tüm bu amaçlar doğrultusunda risk ve tehditler de belirlenir.
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