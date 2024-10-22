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''Birini Özleyince Ne Yapıyorsunuz?'' Sorusuna Gelen Birbirinden Yaratıcı Yanıtlar

''Birini Özleyince Ne Yapıyorsunuz?'' Sorusuna Gelen Birbirinden Yaratıcı Yanıtlar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
22.10.2024 - 09:58

Özlem duygusu gerçekten karmaşık bir hal alabiliyor. Birçok insan farklı şekillerde başa çıkmaya çalışıyor. Mesela bazıları en sevdikleri anıları hatırlayıp mutlu oluyor, bazıları da müzik dinleyerek duygularını dışa vuruyor. Twitter’da ise “Birini özleyince ne yapıyorsunuz?” sorusuna gelen yanıtlar birbirinden yaratıcı oldu.

Buyrun izliyoruz 👇

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Her şey bu tweetle başladı 👇

Her şey bu tweetle başladı 👇
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Kiminin gururu baskın gelmiş.

Kiminin gururu baskın gelmiş.
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Kimi birçoğumuzun yaşadığını yaşamış.

Kimi birçoğumuzun yaşadığını yaşamış.
twitter.com

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twitter.com

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