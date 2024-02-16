Biri Sussa Başlar Biri: İçindeki Sesleri Susturamayanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
Biri Sussa Başlar Biri: İçindeki Sesleri Susturamayanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı
İçimizdeki yangınları dindirecek, bizleri sakinleştirecek şarkılardan bir liste hazırlamak istedik, iyi dinlemeleeer.
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1. Lana Del Rey - Take Me Home, Country Roads
2. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme ft. Sedef Sebüktekin
3. Aşkın Nur Yengi - Susma
4. George Michael - Careless Whisper
5. Tarkan - Kış Güneşi
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6. The Neighbourhood - Sweater Weather
7. Fugees - Killing Me Softly With His Song
8. Sezen Aksu - Sarı Odalar
9. Kovacs - My Love
10. Evrencan Gündüz - Mevsim Çiçekleri
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11. Gökhan Türkmen - Susma
12. Kerim Tekin - Haykırsam Dünyaya
13. Mert Demir - Ateşe Düştüm
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