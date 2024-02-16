Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Biri Sussa Başlar Biri: İçindeki Sesleri Susturamayanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

etiket Biri Sussa Başlar Biri: İçindeki Sesleri Susturamayanların Dinlemesi Gereken 13 Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
16.02.2024 - 03:33

İçimizdeki yangınları dindirecek, bizleri sakinleştirecek şarkılardan bir liste hazırlamak istedik, iyi dinlemeleeer.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Lana Del Rey - Take Me Home, Country Roads

2. Dolu Kadehi Ters Tut - Gitme ft. Sedef Sebüktekin

3. Aşkın Nur Yengi - Susma

4. George Michael - Careless Whisper

5. Tarkan - Kış Güneşi

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. The Neighbourhood - Sweater Weather

7. Fugees - Killing Me Softly With His Song

8. Sezen Aksu - Sarı Odalar

9. Kovacs - My Love

10. Evrencan Gündüz - Mevsim Çiçekleri

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Gökhan Türkmen - Susma

12. Kerim Tekin - Haykırsam Dünyaya

13. Mert Demir - Ateşe Düştüm

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?