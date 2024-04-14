Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
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1. Başlıyoruz!
2. Amazon bunu beğendi...
3. Poor Things'in bünyeye etkisi...
5. Dune'ümüz ve yarınımız olmuş bu film.
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6. Giray Altınok'un espri anlayışına bağlıyorum bu sahneyi.
8. Benim eşim de Hz. Yusuf izlerken kitleniyor...
9. Doğru tespit:
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11. +1
12. Artık eski arkadaşım olur...
13. Herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun...
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