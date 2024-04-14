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Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

dizi Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 15:02

Merhabalar ve iyi hafta sonları!

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Twitter yani X aleminde birbirinden komik ve enteresan dizi-film paylaşımları yapıldı. Gelin herkesi sinefillik bağlamında sorgulatan o paylaşımlara hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Amazon bunu beğendi...

2. Amazon bunu beğendi...
twitter.com

3. Poor Things'in bünyeye etkisi...

3. Poor Things'in bünyeye etkisi...
twitter.com

4. Ruh emiciler böyle kaçan birini görse bırak gitsin derler.

5. Dune'ümüz ve yarınımız olmuş bu film.

5. Dune'ümüz ve yarınımız olmuş bu film.
twitter.com
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6. Giray Altınok'un espri anlayışına bağlıyorum bu sahneyi.

6. Giray Altınok'un espri anlayışına bağlıyorum bu sahneyi.
twitter.com

7. +1

8. Benim eşim de Hz. Yusuf izlerken kitleniyor...

8. Benim eşim de Hz. Yusuf izlerken kitleniyor...
twitter.com

9. Doğru tespit:

9. Doğru tespit:
twitter.com

10. Yorgos para lazımsa lütfen söyle...

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11. +1

11. +1
twitter.com

12. Artık eski arkadaşım olur...

12. Artık eski arkadaşım olur...
twitter.com

13. Herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun...

13. Herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun...
twitter.com

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