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Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 15:31

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden enteresan ve trajikomik dizi ve film tweetleri sosyal medyada havada uçuştu. Gelin onlardan en dikkat çekenlere hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
twitter.com

2. Oynasalar ne tatlı olur ama... Margot gör bu ikiliyi!

2. Oynasalar ne tatlı olur ama... Margot gör bu ikiliyi!
twitter.com

3. Dune'ya bu karşılaştırmaya hazır değil...

3. Dune'ya bu karşılaştırmaya hazır değil...
twitter.com

4. İnsan sitcom izleyince daha çok düşünüyor ama neyse...

4. İnsan sitcom izleyince daha çok düşünüyor ama neyse...
twitter.com

5. Bütün dünya Kate Middleton öldü mü kaldı mı diye düşünürken o sırada Sherlock fanları:

5. Bütün dünya Kate Middleton öldü mü kaldı mı diye düşünürken o sırada Sherlock fanları:
twitter.com
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6. The Crown senaristleri anlık:

7. Ona benzetmeyen kalmadı sitede.

7. Ona benzetmeyen kalmadı sitede.
twitter.com

8. House of the Dragon'dan iki fragman neler etti bize:

9. +1

9. +1
twitter.com

10. Seçim çalışmasını çok yanlış anlamış karanlık bey...

10. Seçim çalışmasını çok yanlış anlamış karanlık bey...
twitter.com
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11. Türkçe söyleyince böyle oluyor işte...

11. Türkçe söyleyince böyle oluyor işte...
twitter.com

12. Böyle yaratıcılık görülmedi kardeşim.

12. Böyle yaratıcılık görülmedi kardeşim.
twitter.com

13. Kafayı sağa yatıracak gibi reis.

13. Kafayı sağa yatıracak gibi reis.
twitter.com

14. Dune'den bugüne belediyecilik!

14. Dune'den bugüne belediyecilik!
twitter.com

15. Haftaya görüşmek üzere...

15. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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