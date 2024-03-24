Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Başlıyoruz!
2. Oynasalar ne tatlı olur ama... Margot gör bu ikiliyi!
3. Dune'ya bu karşılaştırmaya hazır değil...
4. İnsan sitcom izleyince daha çok düşünüyor ama neyse...
5. Bütün dünya Kate Middleton öldü mü kaldı mı diye düşünürken o sırada Sherlock fanları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
7. Ona benzetmeyen kalmadı sitede.
9. +1
10. Seçim çalışmasını çok yanlış anlamış karanlık bey...
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Türkçe söyleyince böyle oluyor işte...
12. Böyle yaratıcılık görülmedi kardeşim.
13. Kafayı sağa yatıracak gibi reis.
14. Dune'den bugüne belediyecilik!
15. Haftaya görüşmek üzere...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda