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Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 15:01

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da X aleminin en komik ve düşündürücü dizi-film paylaşımlarıyla karşınızdayız. Bakalım bu hafta X kişileri neler neler paylaşmış, hep birlikte bakalım.

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1. Başlıyoruz!

1. Başlıyoruz!
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2. Film incelemesi dediğin böyle olur:

2. Film incelemesi dediğin böyle olur:
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3. Bu doğru...

4. Korku filmlerini sevenler cidden böyle misiniz?

4. Korku filmlerini sevenler cidden böyle misiniz?
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5. House of the Dragon izleyenler anlık şöyle:

5. House of the Dragon izleyenler anlık şöyle:
twitter.com
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6. Sinefil görünmek bazen bunu gerektirir:

7. Bence çok tatlı ama gene de siz bilirsiniz...

7. Bence çok tatlı ama gene de siz bilirsiniz...
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8. Mehmet Şef de bi' dizi yapsa izlenir...

8. Mehmet Şef de bi' dizi yapsa izlenir...
twitter.com

9. Alicent yeşili diye bir gerçek var...

9. Alicent yeşili diye bir gerçek var...
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10. Ya çok şakamatiksiniz...

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11. Bu benzetmeye diyecek söz bulamadım...

11. Bu benzetmeye diyecek söz bulamadım...
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12. Oburiks'e benzemek bi' tık üzdü...

12. Oburiks'e benzemek bi' tık üzdü...
twitter.com

13. Mantıklı ama komik bir soru...

13. Mantıklı ama komik bir soru...
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14. Haftaya görüşmek üzere...

14. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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