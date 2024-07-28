Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Paylaşımları Yaparak Hepimizi Güldüren X Kullanıcıları
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1. Başlıyoruz!
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2. Film incelemesi dediğin böyle olur:
4. Korku filmlerini sevenler cidden böyle misiniz?
5. House of the Dragon izleyenler anlık şöyle:
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7. Bence çok tatlı ama gene de siz bilirsiniz...
8. Mehmet Şef de bi' dizi yapsa izlenir...
9. Alicent yeşili diye bir gerçek var...
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11. Bu benzetmeye diyecek söz bulamadım...
12. Oburiks'e benzemek bi' tık üzdü...
13. Mantıklı ama komik bir soru...
14. Haftaya görüşmek üzere...
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