Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Biraz da Biz Hava Atalım: Yabancı Arkadaşlarınıza Dinletmeniz Gereken 17 Türkçe Şarkı

etiket Biraz da Biz Hava Atalım: Yabancı Arkadaşlarınıza Dinletmeniz Gereken 17 Türkçe Şarkı

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
09.11.2024 - 19:48

Biraz da biz hava atmayalım mı? Yabancılara dinletilecek Türkçe şarkıları sizler için derledik, iyi dinlemeleeer!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Athena - Skalonga

2. Pamela - Ayrılamayız Biz

3. Mirkelam - Her Gece

4. MFÖ - Olduramadım

5. Duman - Bu Akşam

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hande Yener - Aşkın Ateşi

7. Serdar Ortaç - Mesafe

8. Manga - İtildik

9. Tarkan - Aşk

10. Göksel - Karar Verdim

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Burcu Güneş - Ay Şahit

12. Yalın - Bir Bakmışsın

13. Emrah Karaduman - Cevapsız Çınlama

14. Emre Altuğ - Bu Kadar mı

15. Aşkın Nur Yengi - Yabani

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Norm Ender - Mekanın Sahibi

17. Mor ve Ötesi - Sultan-ı Yegah

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın