Biraz da Biz Hava Atalım: Yabancı Arkadaşlarınıza Dinletmeniz Gereken 17 Türkçe Şarkı
Biraz da Biz Hava Atalım: Yabancı Arkadaşlarınıza Dinletmeniz Gereken 17 Türkçe Şarkı
Biraz da biz hava atmayalım mı? Yabancılara dinletilecek Türkçe şarkıları sizler için derledik, iyi dinlemeleeer!
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1. Athena - Skalonga
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2. Pamela - Ayrılamayız Biz
3. Mirkelam - Her Gece
4. MFÖ - Olduramadım
5. Duman - Bu Akşam
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6. Hande Yener - Aşkın Ateşi
7. Serdar Ortaç - Mesafe
8. Manga - İtildik
9. Tarkan - Aşk
10. Göksel - Karar Verdim
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11. Burcu Güneş - Ay Şahit
12. Yalın - Bir Bakmışsın
13. Emrah Karaduman - Cevapsız Çınlama
14. Emre Altuğ - Bu Kadar mı
15. Aşkın Nur Yengi - Yabani
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