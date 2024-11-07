Bir Yerde Teyzelik Görevi: Hande Erçel Yeğeni Mavi'yi Beşiktaş Maçına Götürüp Tüm Sorularını Sabırla Yanıtladı

Oyunculuğu ve aşk hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde kendine yer edinmeyi başaran Hande Erçel'i aynı zamanda ailesiyle de anıyoruz. Ablası Gamze Erçel'le ve yeğeni Mavi'yle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren Erçel zaman zaman bu gönderilerle gündeme geliyor. Özellikle Mavi'yle olan benzerliğiyle ilgi odağı olan oyuncu sevgisini de her fırsatta dile getiriyor. Geçtiğimiz gün, teyzelik görevini yerine getirip yeğenini Beşiktaş maçına götüren Erçel'in tatlı halleri yeniden göz doldurdu.