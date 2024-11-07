Bir Yerde Teyzelik Görevi: Hande Erçel Yeğeni Mavi'yi Beşiktaş Maçına Götürüp Tüm Sorularını Sabırla Yanıtladı
Bir Yerde Teyzelik Görevi: Hande Erçel Yeğeni Mavi'yi Beşiktaş Maçına Götürüp Tüm Sorularını Sabırla Yanıtladı
Oyunculuğu ve aşk hayatıyla sık sık magazin manşetlerinde kendine yer edinmeyi başaran Hande Erçel'i aynı zamanda ailesiyle de anıyoruz. Ablası Gamze Erçel'le ve yeğeni Mavi'yle yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından bahsettiren Erçel zaman zaman bu gönderilerle gündeme geliyor. Özellikle Mavi'yle olan benzerliğiyle ilgi odağı olan oyuncu sevgisini de her fırsatta dile getiriyor. Geçtiğimiz gün, teyzelik görevini yerine getirip yeğenini Beşiktaş maçına götüren Erçel'in tatlı halleri yeniden göz doldurdu.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, son dönemde hem ekranlardaki performanslarıyla hem de özel hayatıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.
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Sosyal medya hesabında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel'i çoğunlukla paylaştığı iş birlikleriyle görsek de kendisi günlük paylaşımlara da bir o kadar yer veriyor.
Sık sık özel hayatından karelerini de sosyal medya hesabından paylaşan Erçel, kız kardeşi Gamze Erçel'le olan yakınlığıyla da beğeni topluyor.
Hande Erçel'in yeğeni Mavi'yle olan ilişkisi ise bambaşka! Yakından takip edenler mutlaka bilir ikili hem benzerlikleri hem de sevimli pozlarıyla resmen kalpleri eritiyor.
Geçtiğimiz gün yeğenini alıp Beşiktaş maçına götüren Hande Erçel yine paylaştığı pozlarla sevenlerini mest etti.
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Mavi'nin babası Caner Yıldırım'ı takip edenler aşinadır, Mavi şu sıralar meraklı sorularıyla bir hayli dikkat çekiyor. Yeğenini maça götüren teyzesi ise soruları işte böyle cevapladı 👇
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Teyzeler anne yarısıdır, yeğeni de çok şeker maşallah