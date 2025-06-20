Bir Yaz Günü Aşık Oldum Diyenlere Bu Liste!

Yazın gelişiyle birlikte güneş tenimizi, müzik ise kalbimizi yakıyor. Deniz kenarında ayaklarını suya sallarken, bir dondurma yalamaya çalışırken ya da minibüste camdan dışarıya dalıp “neden böyle oldum ben şimdi?” diye sorgularken arkadan çalan bir şarkı seni bir anda 38 derece sıcakta kalp çarpıntısına sokabilir. Aşık olmak yazın bir başka… O yüzden sana şöyle içini kıpır kıpır yapacak, hem yazın hem aşkın tam ortasına oturtacak bir şarkı listesi hazırladık. Hazırsan başlıyoruz: