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Bir Yaz Günü Aşık Oldum Diyenlere Bu Liste!

etiket Bir Yaz Günü Aşık Oldum Diyenlere Bu Liste!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.06.2025 - 23:51

Yazın gelişiyle birlikte güneş tenimizi, müzik ise kalbimizi yakıyor. Deniz kenarında ayaklarını suya sallarken, bir dondurma yalamaya çalışırken ya da minibüste camdan dışarıya dalıp “neden böyle oldum ben şimdi?” diye sorgularken arkadan çalan bir şarkı seni bir anda 38 derece sıcakta kalp çarpıntısına sokabilir. Aşık olmak yazın bir başka… O yüzden sana şöyle içini kıpır kıpır yapacak, hem yazın hem aşkın tam ortasına oturtacak bir şarkı listesi hazırladık. Hazırsan başlıyoruz:

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1. Hadise – Yaz Günü

2. Aleyna Tilki – Nasılsın Aşkta?

3. Aydilge – Aşk Lazım

4. Yalın – Aşk Diye

5. Levent Yüksel – Medcezir

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6. Mabel Matiz – Ahu

7. Sezen Aksu – Kaçın Kurası

8. Hande Yener – Aşkın Ateşi

9. Emre Altuğ – Su Gibisin

10. Harry Styles – Watermelon Sugar

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11. Lana Del Rey – Summertime Sadness

12. The Weeknd – I Feel It Coming

13. Katy Perry – Teenage Dream

14. Taylor Swift – Lover

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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