Bir Ürün Nasıl Bir Statü Sembolüne Dönüşür? Ürünleri Statü Göstergesi Yapan Etmenler Ne?
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Bazı ürünler çok popüler oluyor. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? İşlevleri nedeniyle tercih edilmelerinin yanında farklı anlamlar da taşırlar. Sadece bir eşya olmaktan çıkarak statü belirten bir şeye dönüşürler.
Bazı ürünlerin ve markaların statü sembolüne dönüşme nedenlerine bakalım!
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Ulaşılabilirliğin sınırlı olması
Yüksek fiyatlara sahip olması
Markaların hikâyesinin olması
Ünlülerin kullanması
Toplumsal algının etkisi
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Hem kaliteli hem de dayanıklı olması
Sosyal medyada kendini göstermesi
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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