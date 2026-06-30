Bir Ürün Nasıl Bir Statü Sembolüne Dönüşür? Ürünleri Statü Göstergesi Yapan Etmenler Ne?

Bir ürüne ulaşmak ne kadar zorsa insanlar onu o kadar değerli görür. Bunun temelinde insanların sınırlı olan şeylere ilgi duyması yatar. Herkesin kolayca ulaşamadığı bir ürün zamanla özel bir yere yükselir... Sınırlı üretimi olan ürünlerde bunu çok sık görürüz.

İnsanlar o ürünlere ulaşabilmek için çabalar. Çabalarının karşılığını aldıklarında da sosyal anlamda kendilerini özel hissederler. Bu noktada ürünün işlevinden çok ona sahip olmak önemlidir. Onun nadir olması değerini yükseltir...