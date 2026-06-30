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Bir Ürün Nasıl Bir Statü Sembolüne Dönüşür? Ürünleri Statü Göstergesi Yapan Etmenler Ne?

etiket Bir Ürün Nasıl Bir Statü Sembolüne Dönüşür? Ürünleri Statü Göstergesi Yapan Etmenler Ne?

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
30.06.2026 - 18:01
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Bazı ürünler çok popüler oluyor. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? İşlevleri nedeniyle tercih edilmelerinin yanında farklı anlamlar da taşırlar. Sadece bir eşya olmaktan çıkarak statü belirten bir şeye dönüşürler. 

Bazı ürünlerin ve markaların statü sembolüne dönüşme nedenlerine bakalım!

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Ulaşılabilirliğin sınırlı olması

Bir ürüne ulaşmak ne kadar zorsa insanlar onu o kadar değerli görür. Bunun temelinde insanların sınırlı olan şeylere ilgi duyması yatar. Herkesin kolayca ulaşamadığı bir ürün zamanla özel bir yere yükselir... Sınırlı üretimi olan ürünlerde bunu çok sık görürüz. 

İnsanlar o ürünlere ulaşabilmek için çabalar. Çabalarının karşılığını aldıklarında da sosyal anlamda kendilerini özel hissederler. Bu noktada ürünün işlevinden çok ona sahip olmak önemlidir. Onun nadir olması değerini yükseltir...

Yüksek fiyatlara sahip olması

Bir ürün pahalı diye kaliteli olmaz. Fakat birçok insan yüksek fiyatla kaliteyi paralel olarak görür. Bu da pahalı olan ürünleri daha yüksek bir statüye taşır. Ayrıca yüksek fiyat nedeniyle ürüne herkes ulaşamaz. Haliyle, önceden bahsettiğimiz gibi, herkesin ulaşamaması ürünün değerini yükseltir. 

Lüks tüketim sektöründe bu duruma çok rastlarız. Ürünlerin fiyatları aynı zamanda onların sosyal konumlarını da belirler. Kısacası fiyat, ürünlerin statüsünü belirleyen en önemli etkenlerden biridir.

Markaların hikâyesinin olması

Eğer bir markanın arkasında güçlü bir hikâye varsa insanlarda daha etkili bir izlenim bırakabilir. Güçlü bir geçmişe, köklü bir üretim kültürüne ve dikkat çekici bir kuruluş hikâyesine sahip olması markanın değerini artırır. 

İnsanlar ürünleri aldıklarında aynı zamanda o hikâyenin bir parçası hâline gelirler. Hikâyeyi temsil etmeye başlarlar. Haliyle duygusal bir bağ kurulur. Bu bağ da statü sembolünün oluşmasını sağlayan etmenlerden biridir.

Ünlülerin kullanması

Toplum tarafından bilinen ve sevilen kişilerin kullandığı ürünler çok daha fazla dikkat çeker. İnsanlar takip ettikleri kişilere benzemek istedikleri için onların tercih ettiği ürünlere yönelebilirler. Bu sayede o ürünler popüler hâle gelir. 

Artık sosyal medya çağındayız. Ürünler ünlüler tarafından tanıtılmaya başlandı. Hem moda hem de teknoloji sektörlerinde ürünler etkili bir şekilde popülerleşiyor ve statü sembolü hâline geliyor.

Toplumsal algının etkisi

Toplumun ürüne yüklediği anlam, onun statü göstergesi olup olmadığını belirler. Aynı ürün farklı yerlerde ve kültürlerde farklı şekillerde algılanabilir. Bazı yerlerde otomobil çok önemli bir konumdayken bazı yerlerde sanat eserleri statü sembolüdür. Yani statü kavramını evrensel olarak görmemeliyiz. 

Toplumun değer verdiği şeylerin zamanla değişebileceği unutulmamalı. Bu değişimle birlikte statü sembolü hâline gelecek ürünler de farklılaşır.

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Hem kaliteli hem de dayanıklı olması

Bir ürün uzun ömürlü olduğunda insanlar üzerinde olumlu bir etki oluşturur. Kaliteli malzemelerle ve özenli üretim süreçleriyle hazırlanması markayı daha değerli hâle getirir. Çünkü insanların o markaya olan güveni artar. 

Burada ürün sadece tüketilen bir şey olarak görülmez. Aynı zamanda korunan bir eşya hâline gelir. Yani kalite bir süre sonra sosyal değere dönüşür. Bu yüzden günümüzde birçok marka bu algıyı oluşturabilmek için büyük yatırımlar yapıyor.

Sosyal medyada kendini göstermesi

Sosyal medya, statü algısını en çok şekillendiren araçlardan biri... İnsanlar kullandıkları ürünleri paylaşabiliyor ve tanıtabiliyor. Ürünlerin görünürlüğünü artıran bu etken sayesinde onlara olan merak ve talep de artıyor. 

Sosyal medyada estetik açıdan dikkat çeken ürünler daha çok ön plana çıkıyor. İnsanlar bazen ihtiyaç duydukları için değil, ürünleri sürekli gördükleri için onlara yöneliyorlar. Çünkü bu ürünlere sahip olmak, onlar için bir statü göstergesine dönüşebiliyor...

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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