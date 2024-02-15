Bir Türlü Toplu Durmuyor Diyenlere: Evinin Sürekli Dağınık Görünmesinin 10 Sebebi
Bir Türlü Toplu Durmuyor Diyenlere: Evinin Sürekli Dağınık Görünmesinin 10 Sebebi
'O kadar topladım evi, yine dağınık görünüyor!' diyenler el kaldırsın! 🙌 Efor sarfedip, yorulup bitkin düşene kadar evinizi toplamanıza rağmen neden hep dağınık göründüğünü madde madde sıraladık. Listemizdeki birkaç ipucu, evinizin daha toplu görünmesinde yardımcı olabilir.
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1. Kullanmadığın eşyaları atmıyor olabilirsin.
2. Evin çok küçük olabilir.
3. Mobilyalarını yanlış yerleştirmiş olabilirsin.
4. Evin günlük temizliğini yapmıyor olabilirsin.
5. İhtiyacın olmayan eşyaları barındırıyor olabilirsin.
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6. Çalışma masanda çok eşya olabilir.
7. Televizyon veya ses sistemi varsa eğer bunların kabloları da dağınık bir görüntü yaratabilir.
8. Mobilyaların eskimiş olabilir veya yeteri kadar temiz olmayabilir.
9. Perdelerin ütüsüz veya çok uzun olabilir.
10. Kitaplığına kitapları düzgün yerleştirmemiş olabilirsin.
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