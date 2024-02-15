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Bir Türlü Toplu Durmuyor Diyenlere: Evinin Sürekli Dağınık Görünmesinin 10 Sebebi

etiket Bir Türlü Toplu Durmuyor Diyenlere: Evinin Sürekli Dağınık Görünmesinin 10 Sebebi

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.02.2024 - 13:12

'O kadar topladım evi, yine dağınık görünüyor!' diyenler el kaldırsın! 🙌 Efor sarfedip, yorulup bitkin düşene kadar evinizi toplamanıza rağmen neden hep dağınık göründüğünü madde madde sıraladık. Listemizdeki birkaç ipucu, evinizin daha toplu görünmesinde yardımcı olabilir.

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1. Kullanmadığın eşyaları atmıyor olabilirsin.

Evini toplamana rağmen halen ortalık dağınık görünüyorsa kullanmadığın veya eski işlevini kaybetmiş eşyalardan dolayı olabilir. Eskiyen eşyaları restore edebilirsin veya kullanamıyorsan aynı işleve sahip yeni eşyalar satın alabilirsin.

2. Evin çok küçük olabilir.

Çok eşya ihtiyacın vardır ancak evin küçüktür. Eşyaları eve sığdırmaya çalışırken hareket alanın azalmış olabilir, bu yüzden evin ne kadar toplarsan topla dağınık görünür.

3. Mobilyalarını yanlış yerleştirmiş olabilirsin.

Eğer mobilyalarını doğru bir şekilde yerleştirmediysen alan kaybetmiş olabilirsin. Bu yüzden evin pek de düzenli görünmez ve dağınık bir görüntü ortaya çıkar. Doğru ev dizaynı ile alan tasarrufu yapabilir ve hoş bir görüntü elde edebilirsin.

4. Evin günlük temizliğini yapmıyor olabilirsin.

Evinin dağınık görünmesindeki sebeplerden biri de temizlik olabilir. Haftalık temizliğini yapmana rağmen evin dağınık görünüyorsa, bu temizlik sıklığını değiştirip günlük olarak evini temizleyebilirsin.

5. İhtiyacın olmayan eşyaları barındırıyor olabilirsin.

Evinde ihtiyacın kadar eşya barındırırsan dağınık görüntünün önüne geçmiş olursun. Sık kullanmadığın veya o an ihtiyacın olmayan eşyaları saklayabilirsin. Böylelikle dağınık görüntünün önüne geçmiş olursun.

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6. Çalışma masanda çok eşya olabilir.

Sadece yaşam alanın değil, ayrıca çalışma alanında da çok eşya varsa evin dağınık görünebilir. Evraklar için evrak kutusu, kalemler için kalemlik ve şarj kabloları için kablo tutucular kullanabilirsin.

7. Televizyon veya ses sistemi varsa eğer bunların kabloları da dağınık bir görüntü yaratabilir.

Elektronik eşyalarımızın kabloları pek derli toplu görünmez. Kabloları gizlemek için kablo tutucular veya duvar aparatları kullanarak bu dağınık görüntüyü engelleyebilirsin.

8. Mobilyaların eskimiş olabilir veya yeteri kadar temiz olmayabilir.

Mobilyalar kullanıldıkça eskiyen ve derli toplu görüntüsünü kaybeden ürünlerdir. Mobilyalarını daha ayrıntılı temizleyebilir, değiştirebilir veya yeni döşemeler kullanabilirsin.

9. Perdelerin ütüsüz veya çok uzun olabilir.

Pencerelerin ölçülerine göre kullanacağın perdeler evini daha toplu gösterebilir. Ayrıca düzenli olarak perdelerini ütülersen evin ferah bir görünüme kavuşabilir.

10. Kitaplığına kitapları düzgün yerleştirmemiş olabilirsin.

Kitaplıklar belki de düzenlemesi en zor ev mobilyaları arasında. Kitaplarını okuyup beğenme seviyesine göre değil de büyüklüklerine ve hatta renklerine göre dizersen şık bir görüntü elde edersin.

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