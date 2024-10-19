Bir Türlü 90'lar Partisine Gidemeyenler Buraya: O Yıllara Damga Vurmuş Şarkılar
Bir Türlü 90'lar Partisine Gidemeyenler Buraya: O Yıllara Damga Vurmuş Şarkılar
90'lı yıllara damga vuran şarkılar bu listede!
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1. Ege - Delice Bir Sevda
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2. Tarkan - Selam Ver
3. Ferda Anıl Yarkın - Üzülme
4. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim
5. Aşkın Nur Yengi - Yazık
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6. Göksel - Kurşuni Renkler
7. Demet Akalın - Sebebim
8. Kayahan - Gözlerinin Hapsindeyim
9. Zerrin Özer - Şimdi Hayallerdesin
10. Rafet El Roman - Sorma Neden
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