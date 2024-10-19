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Bir Türlü 90'lar Partisine Gidemeyenler Buraya: O Yıllara Damga Vurmuş Şarkılar

etiket Bir Türlü 90'lar Partisine Gidemeyenler Buraya: O Yıllara Damga Vurmuş Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
19.10.2024 - 21:31

90'lı yıllara damga vuran şarkılar bu listede!

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1. Ege - Delice Bir Sevda

2. Tarkan - Selam Ver

3. Ferda Anıl Yarkın - Üzülme

4. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim

5. Aşkın Nur Yengi - Yazık

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6. Göksel - Kurşuni Renkler

7. Demet Akalın - Sebebim

8. Kayahan - Gözlerinin Hapsindeyim

9. Zerrin Özer - Şimdi Hayallerdesin

10. Rafet El Roman - Sorma Neden

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11. Gülşen - Yiğidim

12. Mirkelam - Hatıralar

13. Yıldız Tilbe - Vazgeçtim

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