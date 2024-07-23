Bir TikTok Kullanıcısının Inside Out Duygularını Ünlülerle Eşleştirmesini Mutlaka Görmelisiniz!
Bir TikTok Kullanıcısının Inside Out Duygularını Ünlülerle Eşleştirmesini Mutlaka Görmelisiniz!
TikTok'ta moontainills adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Inside Out duygularını ünlü Türk isimlerle eşleştirmiş. Gelin vakit kaybetmeden o harika eşleşmeye hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Inside Out (Ters Yüz) serisinin ikinci filmi tüm dünyada bir fırtına gibi esiyor. Film, 2019 yılında vizyona giren Frozen 2'den bu yana gişede 1 milyar dolarlık eşiği aşan ilk animasyon film oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem sinema eleştirmenleri hem izleyiciler ise filmi çok beğendi. Eleştirmenler filmin renk paletini, hikayesini ve yeni duyguların tanıtımını öve öve bitiremedi desek yeridir.
Yalan yok biz de öve öve bitiremiyoruz. Inside Out duygularını sevdiğimiz başka dizi ve film karakterleriyle özdeşleştiriyor, filmin en ince ayrıntılarını merak ediyor, duyguların özüne inmeye çalışıyoruz.
Bu eşleştirmeyi görenlerden birbirinden ilginç yorumlar ve öneriler geldi. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Siz olsaydınız Inside Out duygularını hangi ünlülerle eşleştirirdiniz? Yorumlara buyrun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın