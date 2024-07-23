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Bir TikTok Kullanıcısının Inside Out Duygularını Ünlülerle Eşleştirmesini Mutlaka Görmelisiniz!

Bir TikTok Kullanıcısının Inside Out Duygularını Ünlülerle Eşleştirmesini Mutlaka Görmelisiniz!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 17:19

TikTok'ta moontainills adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Inside Out duygularını ünlü Türk isimlerle eşleştirmiş. Gelin vakit kaybetmeden o harika eşleşmeye hep birlikte bakalım.

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Inside Out (Ters Yüz) serisinin ikinci filmi tüm dünyada bir fırtına gibi esiyor. Film, 2019 yılında vizyona giren Frozen 2'den bu yana gişede 1 milyar dolarlık eşiği aşan ilk animasyon film oldu.

Inside Out (Ters Yüz) serisinin ikinci filmi tüm dünyada bir fırtına gibi esiyor. Film, 2019 yılında vizyona giren Frozen 2'den bu yana gişede 1 milyar dolarlık eşiği aşan ilk animasyon film oldu.

Hem sinema eleştirmenleri hem izleyiciler ise filmi çok beğendi. Eleştirmenler filmin renk paletini, hikayesini ve yeni duyguların tanıtımını öve öve bitiremedi desek yeridir.

Yalan yok biz de öve öve bitiremiyoruz. Inside Out duygularını sevdiğimiz başka dizi ve film karakterleriyle özdeşleştiriyor, filmin en ince ayrıntılarını merak ediyor, duyguların özüne inmeye çalışıyoruz.

Yalan yok biz de öve öve bitiremiyoruz. Inside Out duygularını sevdiğimiz başka dizi ve film karakterleriyle özdeşleştiriyor, filmin en ince ayrıntılarını merak ediyor, duyguların özüne inmeye çalışıyoruz.

Bu içeriğimizde de konu yine eşleştirme! Ama bu sefer işin öbür ucunda ünlü isimler var. TikTok'ta moontainills adıyla paylaşım yapan bir kullanıcı, Inside Out duygularını Seda Sayan, Burhan Altıntop ve benzeri ikonik ünlü isim ve dizi/film karakterleriyle eşleştirmiş!

Bu eşleştirmeyi görenlerden birbirinden ilginç yorumlar ve öneriler geldi. Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

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Siz olsaydınız Inside Out duygularını hangi ünlülerle eşleştirirdiniz? Yorumlara buyrun!

Siz olsaydınız Inside Out duygularını hangi ünlülerle eşleştirirdiniz? Yorumlara buyrun!

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