Bir Tek Annem Olsun, Bana Bir Şey Olmaz! En Yakın Arkadaşı Annesi Olanların Anlayacağı 10 Şey

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
Hayatta herkes gelir geçer ama o hep oradadır. 'Annem yanımda olsun, gerisi mühim değil' diyenlerin, annesini sadece ebeveyn olarak değil, dert ortağı, suç ortağı ve en iyi dostu olarak görenlerin çok iyi bildiği o hisleri bir araya getirdik.

İşte en yakın arkadaşı annesi olanların hayatından 10 kesit 👇

1. Telefon rehberindeki "En Çok Arananlar" listesinde zirve yapmıştır.

Günün içinde başınıza gelen en küçük olaydan en büyük drama kadar her şeyi ilk ona anlatırsınız. Öyle ki bazen sadece markette hangi yoğurdu alacağınızı sormak için bile eliniz ona gider.

2. Herkesin gözünden kaçar ama hiçbir şey onun radarından kurtulamaz!

Kimsenin fark etmediği bir moral bozukluğunu, sesinizdeki o milimetrelik titremeyi ya da yüzünüzdeki sahte gülümsemeyi bir tek o anlar. Sizin kendinizden bile sakladığınız duyguların anahtarı ondadır.

3. Kendisi dünyanın en dürüst eleştirmenidir.

Arkadaşlarınız sizi kırmamak için 'Bu kıyafet sana çok yakışmış' diyebilir ama anneniz öyle mi? Eğer o pantolon yakışmadıysa, bunu size tüm şeffaflığıyla (bazen biraz fazla şeffaflığıyla) söyleyecek tek kişidir.

4. Bitmek bilmeyen gıybet seansları günün en önemli vakitlerinden biridir.

Arkadaş grubunuzla yaptığınız dedikodular bir yana, anneyle yapılan 'ailevi ve mahallevi' gıybetin tadı hiçbir şeyde yoktur. Bir bakışınızla ne demek istediğinizi anlar, kimin neyi neden yaptığını o meşhur tecrübe süzgecinden geçirir.

5. Kulağa küpe olacak tavsiye: "Annem dediyse doğrudur"

Hayatınızla ilgili bir çıkmaza girdiğinizde başvuracağınız ilk mercidir. Onun öngörüleri genellikle %100 doğruluk payıyla çalışır. 'O çocukta bir şeyler var, pek ısınamadım' dediği kişi genelde iki hafta sonra gerçek yüzünü gösterir.

6. Kelimesiz iletişim sanatı uzmanlık alanlarındandır.

Kalabalık bir ortamda, sadece göz göze gelerek koca bir paragraf dolusu şeyi birbirinize anlatabilirsiniz. O kaş kalktığı an, oradan kalkma vaktinin geldiğini veya ortamdaki o kişinin ne kadar tuhaf davrandığını ikiniz de biliyorsunuzdur.

7. İyi gün, kötü gün demeden bu hayattaki en büyük destekçinizdir.

Siz kendinize inanmadığınızda bile o sizin bir dünya markası olduğunuzdan emindir. Kazandığınız en ufak başarıda bile sanki Nobel ödülü almışsınız gibi gururlanır.

8. Birlikte yapılan o meşhur mutfak terapi seanslarıyla meşhurdur.

En derin konuşmalar genelde o mutfak masasında, çay demlenirken veya beraber yemek yaparken gerçekleşir. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, onunla bir bardak çay içmek her şeyi bir nebze de olsa hafifletir.

9. Dolabınızın aslında "ortak bir gardırop" olması aranızdaki bağı temsil eder.

'Senin şu siyah kazağın neredeydi?' ile başlayan ve 'Bu sende daha güzel durdu, sende kalsın' ile biten o tatlı alışverişler... En yakın arkadaşınızla dolaplarınızın birleşmesi kaçınılmazdır.

10. "Bana bir şey olmaz" Hissini size en iyi yaşatan kişidir.

Dünya başınıza yıkılsa bile, onun dizine yattığınız an her şeyin düzeleceğine dair o sarsılmaz inanç... Onun varlığı hayata karşı giyilmiş en sağlam çelik yelektir.

Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
