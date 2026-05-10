Bir Tek Annem Olsun, Bana Bir Şey Olmaz! En Yakın Arkadaşı Annesi Olanların Anlayacağı 10 Şey
Hayatta herkes gelir geçer ama o hep oradadır. 'Annem yanımda olsun, gerisi mühim değil' diyenlerin, annesini sadece ebeveyn olarak değil, dert ortağı, suç ortağı ve en iyi dostu olarak görenlerin çok iyi bildiği o hisleri bir araya getirdik.
İşte en yakın arkadaşı annesi olanların hayatından 10 kesit 👇
1. Telefon rehberindeki "En Çok Arananlar" listesinde zirve yapmıştır.
2. Herkesin gözünden kaçar ama hiçbir şey onun radarından kurtulamaz!
3. Kendisi dünyanın en dürüst eleştirmenidir.
4. Bitmek bilmeyen gıybet seansları günün en önemli vakitlerinden biridir.
5. Kulağa küpe olacak tavsiye: "Annem dediyse doğrudur"
6. Kelimesiz iletişim sanatı uzmanlık alanlarındandır.
7. İyi gün, kötü gün demeden bu hayattaki en büyük destekçinizdir.
8. Birlikte yapılan o meşhur mutfak terapi seanslarıyla meşhurdur.
9. Dolabınızın aslında "ortak bir gardırop" olması aranızdaki bağı temsil eder.
10. "Bana bir şey olmaz" Hissini size en iyi yaşatan kişidir.
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
