Bir Şort Meselesi! İkinci Yarıya Abdülkerim Bardakçı'nın Şortuyla Çıkan Samet Akaydin
Bir Şort Meselesi! İkinci Yarıya Abdülkerim Bardakçı'nın Şortuyla Çıkan Samet Akaydin
Gürcistan karşısında gösterdiği etkili performansla dikkatleri üzerine çeken Samet Akaydin'ın, ikinci yarıda Abdülkerim Bardakçı'nın 14 numaralı şortunu giydiği gözlemlendi. Akaydin, maç sonrasında ise esprili bir mesajla şortu asıl sahibine geri verdiğini duyurdu.
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A Milli Takım'ın Gürcistan’ı 3-1 mağlup ettiği maçta Samet Akaydin son dakikada gelen şutu kafasıyla çıkardı.
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Çok iyi bir performans sergileyerek taraftarı coşturan Akaydin'in ikinci yarıda şortu ile formasının numaraları dikkat çekti.
İlk yarıda 4 numaralı forma ve şortuyla sahaya çıkan Akaydin, ikinci yarıda ise Abdülkerim Bardakcı'nın 14 numaralı şortuyla oynadı.
30 yaşındaki oyuncu, galibiyet sonrası esprili bir paylaşımla şortu Bardakcı'ya geri verdiğini duyurdu.
Bu paylaşım sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Totem olarak devam etmesini isteyenler de oldu,
Yüzü gülenler de.
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