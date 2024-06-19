Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turundaki Rakibi Lugano Oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turundaki Rakibi Lugano Oldu!
Son dakika... Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Lugano takımı ile eşleşen sarı lacivertlilerin bu turu geçmesi halinde grup aşamasında kalmak için 2 tur daha geçmesi gerekecek.
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Fenerbahçe, Avrupa arenasında adını bir üst tura yazdırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
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İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşen Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçı deplasmanda oynayacak.
Ön Eleme Turu Ne Zaman?
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