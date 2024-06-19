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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turundaki Rakibi Lugano Oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turundaki Rakibi Lugano Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
19.06.2024 - 13:27 Son Güncelleme: 19.06.2024 - 14:12

Son dakika... Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Lugano takımı ile eşleşen sarı lacivertlilerin bu turu geçmesi halinde grup aşamasında kalmak için 2 tur daha geçmesi gerekecek.

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Fenerbahçe, Avrupa arenasında adını bir üst tura yazdırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe, Avrupa arenasında adını bir üst tura yazdırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğu, futbolseverler arasında büyük bir merak ve heyecan yaratırken, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi de UEFA'nın İsviçre Nyon’da bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu.

İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşen Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçı deplasmanda oynayacak.

İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşen Fenerbahçe, bu turdaki ilk maçı deplasmanda oynayacak.

İkinci maç ise Kadıköy'de oynanacak.

Ön Eleme Turu Ne Zaman?

Ön Eleme Turu Ne Zaman?

İkinci ön eleme turu ilk maçları 23-24 Temmuz, rövanş mücadeleleri ise 30-31 temmuz tarihlerinde oynanacak.

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