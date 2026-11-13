79 Yaşındaki Ünlü Aktör Açıkladı: Güçlü Kalmak İçin Haftada İki Kez Bunu Yapıyormuş
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Efsane vücut geliştirmeci ve aktör Arnold Schwarzenegger, 79 yaşında olmasına rağmen ağır ağırlıklardan uzak durulmaması gerektiğini savunuyor. Arnold's Pump Club bülteninde paylaştığı 'hafif ve ağır' yöntemi, yaşa bağlı kas kaybıyla mücadele etmek isteyenlere basit bir plan sunuyor.
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Schwarzenegger, yaşlandıkça ağır kaldırmaktan kaçınmak yerine bu tür antrenmanları sürdürmenin önemini vurguluyor.
Frontiers in Physiology'de yer alan bir çalışma, hafif ağırlıkların da tükenmeye kadar kaldırıldığında iki lif türünü geliştirebildiğini gösterdi.
Yöntem, antrenmanın başında yaklaşık beş tekrarlık iki ya da üç ağır set yapmaktan oluşuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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