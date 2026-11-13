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79 Yaşındaki Ünlü Aktör Açıkladı: Güçlü Kalmak İçin Haftada İki Kez Bunu Yapıyormuş

79 Yaşındaki Ünlü Aktör Açıkladı: Güçlü Kalmak İçin Haftada İki Kez Bunu Yapıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 09:29
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Efsane vücut geliştirmeci ve aktör Arnold Schwarzenegger, 79 yaşında olmasına rağmen ağır ağırlıklardan uzak durulmaması gerektiğini savunuyor. Arnold's Pump Club bülteninde paylaştığı 'hafif ve ağır' yöntemi, yaşa bağlı kas kaybıyla mücadele etmek isteyenlere basit bir plan sunuyor.

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Schwarzenegger, yaşlandıkça ağır kaldırmaktan kaçınmak yerine bu tür antrenmanları sürdürmenin önemini vurguluyor.

Schwarzenegger, yaşlandıkça ağır kaldırmaktan kaçınmak yerine bu tür antrenmanları sürdürmenin önemini vurguluyor.

Hem yavaş hem de hızlı kasılan kas lifleri yaşla birlikte küçülüyor. Ancak hızlı kasılan liflerde hem sayı hem de boyut kaybı çok daha belirgin oluyor. Bunun başlıca nedeni, bu liflerin yeterince zorlanmaması olarak gösteriliyor.

Schwarzenegger de bültende, hafif ağırlıkların yalnızca yavaş kasılan lifleri, ağır ağırlıkların ise hızlı kasılan lifleri çalıştırdığı yönündeki uzun süredir kabul gören görüşe dikkat çekiyor.

Frontiers in Physiology'de yer alan bir çalışma, hafif ağırlıkların da tükenmeye kadar kaldırıldığında iki lif türünü geliştirebildiğini gösterdi.

Frontiers in Physiology'de yer alan bir çalışma, hafif ağırlıkların da tükenmeye kadar kaldırıldığında iki lif türünü geliştirebildiğini gösterdi.

Çalışmaya göre hem ağır hem de hafif ağırlıklar, setler tükenme noktasına kadar götürüldüğünde iki lif grubunu da geliştirebiliyor. Schwarzenegger'e göre asıl sorun, insanların hafif ağırlıklarla tükenme noktasına ulaşıp ulaşmadığını her zaman anlayamaması. Bu da hızlı kasılan liflerin devreye girmesini zorlaştırabiliyor.

'Muhtemel neden, vücudun kası nasıl devreye soktuğu' diyen Schwarzenegger, vücudun önce yavaş kasılan lifleri kullandığını, efor arttıkça hızlı kasılanları da eklediğini belirtiyor. Hafif setlerin de tükenmeye kadar götürüldüğünde sonunda aynı noktaya ulaşacağını, ağır setlerin ise buraya daha erken varıp bu lifleri daha uzun süre çalıştırabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle yalnızca hafif ağırlıklı yüksek tekrarlara dayanan antrenmanlarda aynı etkiyi almak için salonda daha fazla zaman geçirmek gerekiyor.

Yöntem, antrenmanın başında yaklaşık beş tekrarlık iki ya da üç ağır set yapmaktan oluşuyor.

Yöntem, antrenmanın başında yaklaşık beş tekrarlık iki ya da üç ağır set yapmaktan oluşuyor.

Schwarzenegger, herkesin kendi gücüne göre daha ağır bir ağırlığı haftada en az bir ya da iki kez kaldırması gerektiğini söylüyor. Antrenmanı tamamen lastik bantlara, yüksek tekrarlı derslere ya da hafif dumbbell'lara dayananlara bunları sürdürmelerini, ancak her hafta birkaç ağır set eklemelerini öneriyor.

Uygulama için squat, deadlift, bench press ya da dumbbell row gibi bir bileşik hareket seçiliyor. Antrenmanın başında, güvenli ve doğru formla yaklaşık beş tekrar yapılabilecek bir ağırlık belirleniyor ve iki ya da üç set tamamlanıyor. Ardından kişinin tercih ettiği, daha hafif ve yüksek tekrarlı çalışmalara geçiliyor. Hem ağır hem hafif setlerde, tükenme noktasına yakın çalışmak daha fazla kas lifinin devreye girmesine yardımcı oluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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