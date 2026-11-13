79 Yaşındaki Ünlü Aktör Açıkladı: Güçlü Kalmak İçin Haftada İki Kez Bunu Yapıyormuş

Çalışmaya göre hem ağır hem de hafif ağırlıklar, setler tükenme noktasına kadar götürüldüğünde iki lif grubunu da geliştirebiliyor. Schwarzenegger'e göre asıl sorun, insanların hafif ağırlıklarla tükenme noktasına ulaşıp ulaşmadığını her zaman anlayamaması. Bu da hızlı kasılan liflerin devreye girmesini zorlaştırabiliyor.

'Muhtemel neden, vücudun kası nasıl devreye soktuğu' diyen Schwarzenegger, vücudun önce yavaş kasılan lifleri kullandığını, efor arttıkça hızlı kasılanları da eklediğini belirtiyor. Hafif setlerin de tükenmeye kadar götürüldüğünde sonunda aynı noktaya ulaşacağını, ağır setlerin ise buraya daha erken varıp bu lifleri daha uzun süre çalıştırabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle yalnızca hafif ağırlıklı yüksek tekrarlara dayanan antrenmanlarda aynı etkiyi almak için salonda daha fazla zaman geçirmek gerekiyor.