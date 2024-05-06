Bir Sigara Grubu Daha Zamlardan Nasibini Aldı: En Ucuz Sigara 58 TL'ye Yükseldi
Bir Sigara Grubu Daha Zamlardan Nasibini Aldı: En Ucuz Sigara 58 TL'ye Yükseldi
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla JTI sigara grubuna 3 TL zam geldiğini duyurdu. Yeni listedeki en ucuz sigara 58 TL oldu.
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Geçtiğimiz günlerde PM grubuna gelen 3 TL'lik zammın ardından JTI grubuna da zam geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla JTI grubunda da 3 TL'lik zammın fiyatlara yansıdığını duyurdu.
Paylaşılan listede en ucuz sigaranın 58 TL'ye yükseldiği görülürken, en pahalı sigara ise 70 TL oldu.
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