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Bir Sigara Grubu Daha Zamlardan Nasibini Aldı: En Ucuz Sigara 58 TL'ye Yükseldi

Bir Sigara Grubu Daha Zamlardan Nasibini Aldı: En Ucuz Sigara 58 TL'ye Yükseldi

Zam sigara
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.05.2024 - 19:32

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla JTI sigara grubuna 3 TL zam geldiğini duyurdu. Yeni listedeki en ucuz sigara 58 TL oldu. 

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Geçtiğimiz günlerde PM grubuna gelen 3 TL'lik zammın ardından JTI grubuna da zam geldi.

Geçtiğimiz günlerde PM grubuna gelen 3 TL'lik zammın ardından JTI grubuna da zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla JTI grubunda da 3 TL'lik zammın fiyatlara yansıdığını duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla JTI grubunda da 3 TL'lik zammın fiyatlara yansıdığını duyurdu.

Paylaşılan listede en ucuz sigaranın 58 TL'ye yükseldiği görülürken, en pahalı sigara ise 70 TL oldu.

Paylaşılan listede en ucuz sigaranın 58 TL'ye yükseldiği görülürken, en pahalı sigara ise 70 TL oldu.

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