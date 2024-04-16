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Türkiye’de de Olur mu? İngiltere’de Sigara Kullanımına Karşı Önemli Çalışma

Türkiye’de de Olur mu? İngiltere’de Sigara Kullanımına Karşı Önemli Çalışma

İngiltere sigara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.04.2024 - 14:14

İngiltere’de hükümet, ülkede en önde gelen ölüm sebeplerinden biri olan sigara kullanımı için önemli bir yasak üzerinde çalışıyor. Eğer hükümetin yasa tasarısı meclisten geçerse 2009’dan sonra doğan hiç kimseye sigara satışı yapılmayacak.

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İngiltere’de her yıl 80 bin kişinin ölümüne neden olan sigara için önemli bir yasa tasarısı hazırlandı.

İngiltere’de her yıl 80 bin kişinin ölümüne neden olan sigara için önemli bir yasa tasarısı hazırlandı.

Başbakan Rishi Sunak’ın önemli üstünde durduğu tasarıya göre; İngiltere’de 2009’dan sonra doğan kimseye sigara satışı yapılmayacak.

Başbakan Rishi Sunak’ın önemli üstünde durduğu tasarıya göre; İngiltere’de 2009’dan sonra doğan kimseye sigara satışı yapılmayacak.

Tasarının, muhalefetin karşı çıkmasına rağmen İşçi Partisi’nin desteğiyle meclisten geçmesi bekleniyor.

Tasarının, muhalefetin karşı çıkmasına rağmen İşçi Partisi’nin desteğiyle meclisten geçmesi bekleniyor.

Hükümet bu yasayla, İngiltere’nin ilk sigarasız neslini yaratmayı amaçlıyor.

Hükümet bu yasayla, İngiltere’nin ilk sigarasız neslini yaratmayı amaçlıyor.

Yeni Zelanda’da da geçtiğimiz günlerde benzer bir yasa yürürlüğe girmiş ve 2008’den sonra doğanlara ömür boyu sigara satışı yasaklanmıştı.

Yeni Zelanda’da da geçtiğimiz günlerde benzer bir yasa yürürlüğe girmiş ve 2008’den sonra doğanlara ömür boyu sigara satışı yasaklanmıştı.
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Ne diyelim, darısı güzel ülkemiz Türkiye’nin başına…

Ne diyelim, darısı güzel ülkemiz Türkiye’nin başına…

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