Türkiye’de de Olur mu? İngiltere’de Sigara Kullanımına Karşı Önemli Çalışma
Türkiye’de de Olur mu? İngiltere’de Sigara Kullanımına Karşı Önemli Çalışma
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İngiltere’de her yıl 80 bin kişinin ölümüne neden olan sigara için önemli bir yasa tasarısı hazırlandı.
Başbakan Rishi Sunak’ın önemli üstünde durduğu tasarıya göre; İngiltere’de 2009’dan sonra doğan kimseye sigara satışı yapılmayacak.
Tasarının, muhalefetin karşı çıkmasına rağmen İşçi Partisi’nin desteğiyle meclisten geçmesi bekleniyor.
Hükümet bu yasayla, İngiltere’nin ilk sigarasız neslini yaratmayı amaçlıyor.
Yeni Zelanda’da da geçtiğimiz günlerde benzer bir yasa yürürlüğe girmiş ve 2008’den sonra doğanlara ömür boyu sigara satışı yasaklanmıştı.
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Ne diyelim, darısı güzel ülkemiz Türkiye’nin başına…
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