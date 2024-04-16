Türkiye’de de Olur mu? İngiltere’de Sigara Kullanımına Karşı Önemli Çalışma

İngiltere’de hükümet, ülkede en önde gelen ölüm sebeplerinden biri olan sigara kullanımı için önemli bir yasak üzerinde çalışıyor. Eğer hükümetin yasa tasarısı meclisten geçerse 2009’dan sonra doğan hiç kimseye sigara satışı yapılmayacak.