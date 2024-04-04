Babasından Kendisine Kalan Tek Şeyin Sigara Yanığı İzi Olduğunu Söyleyen Nihat Doğan'ın Acı İtirafı

Seda Sayan ve Nihat Doğan ikilisi resmi bir şekilde evlenmese de imam nikahlı olarak birlikte yaşadıkları söyleniyordu. İlişkileri 2005-2007 yılları arasında yani iki yıl sürmüştü. Ancak magazinin çok konuşulan ikilileri arasında yıllarca kalmaya devam ettiler.