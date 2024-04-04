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Babasından Kendisine Kalan Tek Şeyin Sigara Yanığı İzi Olduğunu Söyleyen Nihat Doğan'ın Acı İtirafı

Babasından Kendisine Kalan Tek Şeyin Sigara Yanığı İzi Olduğunu Söyleyen Nihat Doğan'ın Acı İtirafı

Nihat Doğan
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.04.2024 - 13:00

Hem türküleriyle, hem magazin açıklamalarıyla, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nihat Doğan, Oğuzhan Toracı'nın YouTube programına katıldı. Pek çok açıklamada bulunan Doğan'ın, 11 yaşında kaybettiği babasıyla ilgili itiraf ettikleri

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1994 yılında ilk profesyonel albümü Kırdın Kalbimi'yi yayınlayan ve müzik kariyerine adımını atan Nihat Doğan, yıllardır tüm ülkenin tanıdığı isimlerden biri.

1994 yılında ilk profesyonel albümü Kırdın Kalbimi'yi yayınlayan ve müzik kariyerine adımını atan Nihat Doğan, yıllardır tüm ülkenin tanıdığı isimlerden biri.

Yıllardır sahnelerde türkülerini seslendiren Doğan, bir dönemler magazinin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesiydi.

Tabii magazinde bu denli konuşulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Seda Sayan'la olan ilişkisiydi.

Tabii magazinde bu denli konuşulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Seda Sayan'la olan ilişkisiydi.

Seda Sayan ve Nihat Doğan ikilisi resmi bir şekilde evlenmese de imam nikahlı olarak birlikte yaşadıkları söyleniyordu. İlişkileri 2005-2007 yılları arasında yani iki yıl sürmüştü. Ancak magazinin çok konuşulan ikilileri arasında yıllarca kalmaya devam ettiler.

Ünlü isim bir de 2011 ve 2018 yıllarında katılmış olduğu Survivor ile gündeme gelmişti.

Ünlü isim bir de 2011 ve 2018 yıllarında katılmış olduğu Survivor ile gündeme gelmişti.

Enteresan tavırları ve yaşadıklarıyla seyircinin şaşkınlıkla izlediği isimler arasında yer alıyordu Nihat Doğan. Ayrıca katıldığı ilk yıl yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

YouTube'da Oğuzhan Toracı'nın programına katılan Nihat Doğan, çarpıcı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YouTube'da Oğuzhan Toracı'nın programına katılan Nihat Doğan, çarpıcı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2022 yılında İranlı Arezoo Gharlar (Arzu Doğan) ile evlenen ve 2023'ün Ocak ayında oğlu Badıkan'ı kucağına alan Nihat Doğan, kendi aile hayatından bahsetti.

Babasının şarkıcı olmasına en başından beri karşı çıktığını ve kendisini vazgeçirmek için her şeyi denediğini söyleyen Nihat Doğan yaşadıklarını anlattı.

Babasının şarkıcı olmasına en başından beri karşı çıktığını ve kendisini vazgeçirmek için her şeyi denediğini söyleyen Nihat Doğan yaşadıklarını anlattı.

Doğan henüz 11 yaşındayken babasını kaybetmişti.

'Sanatçı olmak ayıp bir şeydi ve bu yüzden bana hakaretti.'

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Babasının şarkı söylerken kendisini yakaladığını ve elinde sigara söndürdüğünü itiraf etti.

Babasının şarkı söylerken kendisini yakaladığını ve elinde sigara söndürdüğünü itiraf etti.

'Hatta bir gün şarkı söylerken beni yakalamıştı ve elimde sigara söndürmüştü. Rahmetliden bana kalan tek iz de bu' şeklinde konuştu.'

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