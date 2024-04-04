Babasından Kendisine Kalan Tek Şeyin Sigara Yanığı İzi Olduğunu Söyleyen Nihat Doğan'ın Acı İtirafı
Babasından Kendisine Kalan Tek Şeyin Sigara Yanığı İzi Olduğunu Söyleyen Nihat Doğan'ın Acı İtirafı
Hem türküleriyle, hem magazin açıklamalarıyla, hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Nihat Doğan, Oğuzhan Toracı'nın YouTube programına katıldı. Pek çok açıklamada bulunan Doğan'ın, 11 yaşında kaybettiği babasıyla ilgili itiraf ettikleri
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1994 yılında ilk profesyonel albümü Kırdın Kalbimi'yi yayınlayan ve müzik kariyerine adımını atan Nihat Doğan, yıllardır tüm ülkenin tanıdığı isimlerden biri.
Tabii magazinde bu denli konuşulmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Seda Sayan'la olan ilişkisiydi.
Ünlü isim bir de 2011 ve 2018 yıllarında katılmış olduğu Survivor ile gündeme gelmişti.
YouTube'da Oğuzhan Toracı'nın programına katılan Nihat Doğan, çarpıcı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Babasının şarkıcı olmasına en başından beri karşı çıktığını ve kendisini vazgeçirmek için her şeyi denediğini söyleyen Nihat Doğan yaşadıklarını anlattı.
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Babasının şarkı söylerken kendisini yakaladığını ve elinde sigara söndürdüğünü itiraf etti.
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