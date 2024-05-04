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Sigarada Zam Yağmuru Sürüyor: Bir Sigara Grubuna 3 Lira Zam Geldi

Sigarada Zam Yağmuru Sürüyor: Bir Sigara Grubuna 3 Lira Zam Geldi

sigara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.05.2024 - 10:13

En son nisan ayında zamlanan sigaraya yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, PM sigara grubuna 3 lira zam geldiğini paylaştı.

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Yeni yıllar birlikte en çok zamlanan ürünlerin başında sigara ve alkollü içecekler geliyor.

Yeni yıllar birlikte en çok zamlanan ürünlerin başında sigara ve alkollü içecekler geliyor.

En son geçtiğimiz nisan ayında zamlanan ve fiyatları 8 lira birden artan sigaraya, bu sefer de 3 lira zam geldi.

En son geçtiğimiz nisan ayında zamlanan ve fiyatları 8 lira birden artan sigaraya, bu sefer de 3 lira zam geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya zammı "Sigaraya bir zam daha... Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi” diyerek duyurdu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sigaraya zammı "Sigaraya bir zam daha... Sigaraya zam yağmuru devam ediyor. PM grubuna zam geldi” diyerek duyurdu.

Yeni zamla birlikte Philip Morris (PM) grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira oldu.

Yeni zamla birlikte Philip Morris (PM) grubunun en pahalı sigarası 70 TL, en ucuzu ise 63 lira oldu.

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