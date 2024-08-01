Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bir Kilo Jalapenodan Daha Acı Bir Şey Söylenmesi İstenenlerden Gözlerinizi Yaşartacak Cümleler

Bir Kilo Jalapenodan Daha Acı Bir Şey Söylenmesi İstenenlerden Gözlerinizi Yaşartacak Cümleler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
01.08.2024 - 09:58

Bir kilo demir mi daha ağır, bir kilo pamuk mu? Peki bir kilo jalapeno biberi mi daha acı, yoksa birazdan okuyacağınız cümleler mi? 

Gelin siz karar verin...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir Twitter kullanıcısı, bir kilo jalapeno biberinden daha acı bir şey sordu ahaliye.

Bir Twitter kullanıcısı, bir kilo jalapeno biberinden daha acı bir şey sordu ahaliye.
twitter.com

Gelen cevaplar ise birbirinden göz yaşartıcıydı doğrusu!

Gelen cevaplar ise birbirinden göz yaşartıcıydı doğrusu!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Bu kesinlikle doğru.

Bu kesinlikle doğru.
twitter.com

Yorumlarınızı bekliyoruz!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın