Bir Kilo Jalapenodan Daha Acı Bir Şey Söylenmesi İstenenlerden Gözlerinizi Yaşartacak Cümleler
Bir Kilo Jalapenodan Daha Acı Bir Şey Söylenmesi İstenenlerden Gözlerinizi Yaşartacak Cümleler
Bir kilo demir mi daha ağır, bir kilo pamuk mu? Peki bir kilo jalapeno biberi mi daha acı, yoksa birazdan okuyacağınız cümleler mi?
Gelin siz karar verin...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir Twitter kullanıcısı, bir kilo jalapeno biberinden daha acı bir şey sordu ahaliye.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelen cevaplar ise birbirinden göz yaşartıcıydı doğrusu!
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Bu kesinlikle doğru.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın